Φοίβος: Ο λόγος που δεν συνεργάστηκε ποτέ με την Άννα Βίσση

Συνέντευξη στο vidcast «Daily Kous Kous» έδωσε- λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, ο Φοίβος.

Ο άνθρωπος που έχει υπογράψει πολλές από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, μίλησε για τη διαδρομή του, τα τραγούδια που άφησαν εποχή, τις συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες και τη φιλοσοφία πίσω από ένα διαχρονικό hit.

Ο συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών αναφέρθηκε επίσης, στον Νίκο Καρβέλα, την Άννα Βίσση αλλά και τη συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή, η οποία κράτησε σχεδόν δύο δεκαετίες.

«Εντάξει, αυτός που γουστάρω πολύ είναι ο Νίκος Καρβέλας. Θα ήθελα να του γράψω ένα τραγούδι… το ξέρει, του το έχω πει πει και δεν με πίστευε. Δεν ήμασταν ποτέ στα μαχαίρια με τον Νίκο Καρβέλα. Ήταν αστικός μύθος. Τον εκτιμώ πολύ, θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν περάσει, με τις παραξενιές του, τις απόψεις του, οκ. Εγώ μουσικά το κρίνω. Είχαμε συνυπάρξει πριν από πολλά χρόνια όταν είχα ενορχηστρώσει κάποια τραγούδια του τότε που η Άννα επρόκειτο να πάει στο εξωτερικό να κάνει την προσπάθεια της έξω και είχα ενορχηστρώσει 2 ή 3 τραγούδια του και 2 δικά μου που ήταν τα demo» ανέφερε αρχικά ο Φοίβος.

«Η Άννα Βίσση για εμένα είναι ό,τι καλύτερο στο είδος της. Δεν υπάρχει αυτή η καλλιτέχνιδα. Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση, γιατί θεωρούσα ότι προδίδω την Δέσποινα Βανδή. Δεν το μετανιώνω» απάντησε ο ταλαντούχος μουσικοσυνθέτης.

Θα συνεργαζόταν ξανά με τη Δέσποινα Βανδή;

Σχετικά με το αν θα συνεργαζόταν ξανά με την Δέσποινα Βανδή, ο Φοίβος απάντησε: «Γιατί όχι; Με την Δέσποινα είχαμε την πιο μακροχρόνια καλλιτεχνική σχέση. Ήμασταν κανονικό ανδρόγυνο καλλιτεχνικά. 17 συναπτά έτη ήμασταν μαζί οπότε πιστεύω ότι είμαι μολυσμένος από “Δεσποινίλα”. Έχει περάσει πλέον μέσα στο DNA μου. Εννοείται ότι τα περισσότερα κομμάτια που έφτιαξα μέσα στον κορωνοϊό θα ήταν για την Δέσποινα ασυνείδητα».