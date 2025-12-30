Πάτρα: Νεκρός 49χρονος άνδρας στην περιοχή της Λεύκας

Ένας 49χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Τρίτης στην περιοχή της Λεύκας, από οικεία του πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν διαπιστώνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία, ενώ απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή.