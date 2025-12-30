Αγρίνιο: οι αγρότες πήγαν με σανό και κοπριά στα γραφεία των βουλευτών της ΝΔ

Στο ένα έριξαν στο άλλο βρήκαν κλειστή την πόρτα
Σε διαμαρτυρία στο Αγρίνιο προέβη αντιπροσωπεία αγροτών του Μπλόκου Αγγελοκάστρου.
Οι αγρότες έφτασαν στο κέντρο της πόλης, άλλοι με τα πόδια-άλλοι με αγροτικά- έχοντας προηγουμένως προσυγκέντρωση στο χώρο των παλαιών σφαγείων. Κρατούσαν σάκους με σανό και κοπριά καθώς και τελάρα με πορτοκάλια.
Προέβησαν αρχικά σε δηλώσεις και στη συνέχεια η αντιπροσωπεία πήρε το δρόμο για τα γραφεία των δυο κυβερνητικών βουλευτώ που άλλωστε απέχουν λίγες δεκάδες μέτρα.
Επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία αρχικά το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ -υφυπουργού Κώστα Καραγκούνη όπου τους υποδέχθηκε μια συνεργάτιδα του. Εξέφρασαν τα αιτήματα τους και έριξαν σανό και κοπριά μέσα στο χώρο.
Εν συνεχεία επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία το γραφείo του βουλευτή Θανάση Παπαθανάση. Εκεί αντίκρυσε… πόρτα ερμητικά κλειστή. Κατά συνέπεια οι αγρότες θυροκόλλησαν τις ανακοίνωσεις τους και…εναπόθεσαν τα «δώρα» τους στην είσοδο του γραφείου.
