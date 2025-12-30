Πάτρα: Oι Άη Βασίληδες και τα ξωτικά "πέταξαν" στο νοσοκομείο του Ρίου και έδωσαν δώρα

Πυροσβέστες της 6ης ΕΜΑΚ κατέβηκαν με σκοινιά και έδωσαν δώρα στα παιδιά της Παιδιατρικής
Στιγμές χαράς χάρισε η 6η ΕΜΑΚ όπου το προσωπικό της ντυμένοι Άη Βασίληδες και ξωτικά ""πέταξαν" στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για να δώσουν δώρα και να σκορπίσουν γιορτινό πνεύμα, στα παιδιά της Παιδιατρικής που αυτές τις μέρες νοσηλεύονται.
Κατέβηκαν με σκοινιά και σταμάτησαν έξω από τα παράθυρα της Παιδιατρικής Κλινικής.
Το Christmas Project 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» από τον Οργανισμό Safety Project σε συνεργασία με την 6η ΕΜΑΚ.
ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟ
Επίσης ο Οργανισμός Safety Project υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποίησε τα εγκαίνια ενός PLAY ROΟM (ενός ππαιδότοπου εντός της παιδιατρικής κλινικής) και δόθηκαν δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται.
Πάτρα: «Παγωμένες» οι εκδρομές- Μείωση άνω του 50% στον τζίρο των τουριστικών λεωφορείων
«Βγες από την οθόνη» στην Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού- Όλα όσα θα δούμε στην γιορτή του 2026
Ποια αγροτικά μπλόκα «άνοιξαν» και πού θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί δρόμων- Ανοικτή η Περιμετρική
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr