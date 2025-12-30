Πάτρα: Oι Άη Βασίληδες και τα ξωτικά "πέταξαν" στο νοσοκομείο του Ρίου και έδωσαν δώρα

Στιγμές χαράς χάρισε η 6η ΕΜΑΚ όπου το προσωπικό της ντυμένοι Άη Βασίληδες και ξωτικά ""πέταξαν" στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας για να δώσουν δώρα και να σκορπίσουν γιορτινό πνεύμα, στα παιδιά της Παιδιατρικής που αυτές τις μέρες νοσηλεύονται.

Κατέβηκαν με σκοινιά και σταμάτησαν έξω από τα παράθυρα της Παιδιατρικής Κλινικής.

Το Christmas Project 2025 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» από τον Οργανισμό Safety Project σε συνεργασία με την 6η ΕΜΑΚ.

