«Βγες από την οθόνη» στην Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού- Όλα όσα θα δούμε στη γιορτή του 2026

Με ένα δυνατό και επίκαιρο μήνυμα έρχεται το Πατρινό Καρναβάλι του 2026. «Βγες από την οθόνη» είναι το θέμα που επέλεξε ο Διονύσης Μπάστας, ο οποίος έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τελετής Έναρξης, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή και την ανθρώπινη επαφή.

«Το μήνυμα είναι σαφές και συμβολικό, να αφήσουμε πίσω τις οθόνες των τηλεοράσεων και των κινητών, να βγούμε στους δρόμους, να ζήσουμε τη γιορτή, να χαρούμε το καρναβάλι όλοι μαζί. Μια πρόσκληση επιστροφής στην πραγματική ζωή, στη συλλογική εμπειρία, στη χαρά της ανθρώπινης συνάντησης» επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ Παύλος Σκούρας.

Η Τελετή Έναρξης στις 17 Ιανουαρίου

Η Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, με το πρόγραμμα να ξεκινά από το πρωί. Μια συγκινητική χειρονομία θα δώσει τον τόνο της ημέρας. Η παράδοση του λαβάρου στον Δήμαρχο θα γίνει με ιδιαίτερο τρόπο από παιδιά του ΚΔΑΠ-ΑμΕΑ της ΚΟΔΗΠ και άλλα παιδιά με αναπηρία, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης που ταιριάζει με το πνεύμα του φετινού καρναβαλιού.

Όλη την ημέρα η πόλη θα πλημμυρίσει από μουσική και καρναβαλική ατμόσφαιρα, ενώ το βράδυ του Σαββάτου η γιορτή θα κλείσει με DJ πάρτι, προσκαλώντας όλους να χορέψουν και να ζήσουν την πρώτη μεγάλη καρναβαλική νύχτα. Η φετινή Τελετή Έναρξης υπόσχεται να εντυπωσιάσει με ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό θέαμα που θα συνδυάσει μουσική, εικόνα, εντυπωσιακούς φωτισμούς και καλλιτεχνική δράση σε μια παράσταση γεμάτη δημιουργικότητα. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει απρόσμενες καλλιτεχνικές εμφανίσεις, ενώ η σκηνή θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό περιβάλλον. Πολυμέσα και τεχνολογία led wall θα προβάλλουν πλούσιο υλικό, που θα ενταχθεί αρμονικά στη συνολική αισθητική της βραδιάς.

Στη σκηνή θα ανέβουν μουσικά σχήματα, ακροβάτες και σαλτιμπάγκοι που θα προσθέσουν το στοιχείο της έκπληξης, ενώ χορωδίες και ορχήστρες θα αναδείξουν τη ζωντανή πολιτιστική δυναμική της Πάτρας.

Η Μαρία Αγουρίδη επιστρέφει ως Τελάλης

Στον ρόλο του Τελάλη επιστρέφει φέτος η Μαρία Αγουρίδη, η οποία θα βγει στους δρόμους της πόλης από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, διαδίδοντας παντού το μήνυμα της έναρξης του καρναβαλιού του 2026.