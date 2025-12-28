Αντίστροφη μέτρηση για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 – Έναρξη το Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει μέχρι η Πάτρα να φορέσει και πάλι τα αποκριάτικά της και να υποδεχθεί τη μεγαλύτερη γιορτή της.

Σε 20 ημέρες ξεκινά επίσημα το Πατρινό Καρναβάλι με την καθιερωμένη τελετή έναρξης να πραγματοποιείται το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Η ημερομηνία επιλέγεται, όπως κάθε χρόνο, σε συνάρτηση με τον εορτασμό του Αγίου Αντωνίου και για το 2026 «κλειδώνει» ιδανικά στα μέσα Ιανουαρίου, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη ενός πυκνού προγράμματος εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων, η φετινή τελετή έναρξης θα έχει σύγχρονο χαρακτήρα και θα παρουσιαστεί ως ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό θέαμα. Μουσική, εικόνα, φωτισμοί και καλλιτεχνική δράση θα συνδυαστούν σε μια παράσταση με έντονο το στοιχείο της δημιουργικότητας και απρόσμενες εμφανίσεις.

Η σκηνή θα αξιοποιεί πολυμέσα και οπτικοακουστικά μέσα, με πλούσιο υλικό προβολής σε led wall, το οποίο θα εντάσσεται στη συνολική αισθητική και δραματουργία του σόου. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν μουσικά σχήματα, ακροβάτες και σαλτιμπάγκοι, καθώς και χορωδίες και ορχήστρες, αναδεικνύοντας τη ζωντανή πολιτιστική δυναμική της πόλης.

Ξεχωριστή θέση θα έχει, όπως πάντα, ο Τελάλης, ο οποίος θα περιδιαβεί τους δρόμους της Πάτρας πάνω στο μουσικό του άρμα, μεταφέροντας το μήνυμα της έναρξης και καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στη γιορτή.

Οι καρναβαλικές δράσεις θα ξεκινήσουν από τις πρωινές ώρες σε επιλεγμένα σημεία της πόλης και θα κορυφωθούν το βράδυ, όταν ο Δήμαρχος Πατρέων θα κηρύξει επίσημα την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Η αυλαία του φετινού καρναβαλιού θα πέσει την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και την καθιερωμένη καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου.