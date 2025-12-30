Πάτρα: «Παγωμένες» οι εκδρομές- Μείωση άνω του 50% στον τζίρο των τουριστικών λεωφορείων

Σημαντική μείωση, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το 50%, καταγράφεται στον τζίρο των τουριστικών γραφείων και των οργανωμένων εκδρομών, όπως δήλωσε στο thebest.gr ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, μέλος της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού και αντιπρόεδρος των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Αχαΐας.

Όπως εξηγεί, «η πτώση στον τζίρο είναι ιδιαίτερα μεγάλη και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το 50%. Ο κόσμος φοβάται να ταξιδέψει λόγω των γεγονότων. Υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία και αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «φέτος δεν υπήρξε το αναμενόμενο ενδιαφέρον για εκδρομές, με τα τουριστικά γραφεία να έχουν πληγεί σοβαρά».

Ποιες εκδρομές επηρεάζονται περισσότερο

Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, οι εκδρομές που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν κυρίως την Αθήνα. Ωστόσο, «ακόμη και εκεί καταγράφεται μείωση της τάξης του 20% σε σύγκριση με άλλες χρονιές».

Κεντρική Ελλάδα και Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του προβλήματος

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου αναφέρει πως «ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στις εκδρομές προς την Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, όπου οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν επηρεάσει άμεσα τις κρατήσεις και τις μετακινήσεις. Οι αποκλεισμοί και οι καθυστερήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας στους ταξιδιώτες».

«Οι αγρότες κάνουν τον αγώνα τους. Δεν λέω αν έχουν δίκιο ή άδικο, όμως εμείς αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα», επισημαίνει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Τρίκαλα

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει τον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. «Άλλες χρονιές τέτοια εποχή δεν έβρισκες τίποτα. Έφευγαν 200 με 300 λεωφορεία. Φέτος έφυγαν μόλις 30 με 40».

Ακυρώσεις και επιπλέον δυσκολίες

Παράλληλα, υπάρχουν ακυρώσεις εκδρομών, καθώς ο φόβος για καθυστερήσεις και ταλαιπωρία αποτρέπει τον κόσμο από το να ταξιδέψει. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση προστίθεται και η έξαρση της γρίπης. «Όλα είναι αρνητικά, υπάρχουν πολλές δυσκολίες», σημειώνει.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο πρόβλημα των παραδρόμων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται λόγω των αποκλεισμών. «Δεν είναι εύκολο για ένα τουριστικό λεωφορείο να κινηθεί από παραδρόμους. Η ταλαιπωρία είναι μεγάλη τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες», καταλήγει.

Η συνολική εικόνα στον κλάδο των τουριστικών γραφείων και των εκδρομών παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με τους επαγγελματίες να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη συνέχεια, αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί σύντομα.