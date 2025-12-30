Από αύριο ξεκινά η διαγραφή των αιώνιων φοιτητών: Τι θα συμβεί το 2026

Στην αυτόματη διαγραφή των μη ενεργών φοιτητών που εισήχθησαν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πριν από το 2017 προχωρά το υπουργείο Παιδείας από τις 31 Δεκεμβρίου.

Όπως διευκρίνισε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, το μέτρο αφορά φοιτητές τετραετούς φοίτησης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής στις σπουδές τους εκτιμώντας ότι μιλάμε για έναν αριθμό που ίσως και να ξεπεράσει τις 220.000.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου θα διαγράφονται όσοι δεν έχουν λάβει την ευεργετική ρύθμιση που προβλέπει την ολοκλήρωση του 70% των μαθημάτων και δύο επιτυχείς εξεταστικές στο πρόσφατο χρονικό διάστημα. Εξήγησε, επίσης, ότι το 2026 θα ακολουθήσουν οι διαγραφές για φοιτητές πενταετούς και εξαετούς φοίτησης, που εισήχθησαν αντίστοιχα έως το 2016 και το 2015.

Ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε, επίσης, ότι η ρύθμιση δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται σε έναν συνολικό εξορθολογισμό των φοιτητικών μητρώων. «Το ζητούμενο δεν είναι ποιος μπήκε το 1935 ή το 1970, αλλά ποιοι είναι σήμερα οι πραγματικά ενεργοί φοιτητές στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια»