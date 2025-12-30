Επίθεση σε 15χρονο έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας - Έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών

Δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές, μετά από καταγγελία που αφορά περιστατικό βίας έξω από σχολικό συγκρότημα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα έξω από Γυμνάσιο της πόλης, όταν ένας 15χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από δύο άτομα. Οι δράστες φέρονται να τον χτύπησαν με γροθιές στο πρόσωπο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των δύο αγνώστων δραστών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή τους και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς αφορά βίαιο περιστατικό σε χώρο κοντά σε σχολείο, με τις αρχές να συνεχίζουν την προανάκριση.