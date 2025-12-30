Ανοίγει προσωρινά η Περιμετρική Πατρών - Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Δυτική Ελλάδα

Σε προσωρινό άνοιγμα της Περιμετρικής Οδού της Πάτρας προχωρούν οι αγρότες της Αχαΐας, οι οποίοι παραμένουν εδώ και περισσότερες από 20 ημέρες στο μπλόκο στο ύψος της Εγλυκάδας.

Η απόφαση ελήφθη χθες το βράδυ, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο δρόμος θα ανοίξει σήμερα, Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι, με την εφαρμογή του «μοντέλου εξόδου των Χριστουγέννων». Θα παραχωρηθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Η Περιμετρική θα παραμείνει ανοιχτή έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, όπως έχει ανακοινωθεί, θα κλείσει εκ νέου επ’ αόριστον στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.

Την ίδια ώρα, οι κτηνοτρόφοι προετοιμάζονται για τη δημιουργία νέου μπλόκου στον δρόμο Πάτρας – Καλαβρύτων, στο ύψος του Λεοντίου, τις επόμενες ημέρες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Κινητοποίηση στο Αγρίνιο

Παράλληλα, σήμερα το μεσημέρι στις 12, οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο των διοδίων Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό θα κινηθούν με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα προς το κέντρο του Αγρινίου. Στόχος τους είναι να μεταβούν στα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Αιτωλοακαρνανία, προκειμένου να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους.