Αγρότες: Ανοίγει την Τρίτη η Περιμετρική της Πάτρας- Πότε θα ξανακλείσει

Από τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης η κυκλοφορία με μία λωρίδα
Ανοίγει προσωρινά στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης (30/12/2025) η Περιμετρική Οδός της Πάτρας, στο ύψος της Εγλυκάδας, στο πλαίσιο ρυθμίσεων που εφαρμόζονται με βάση το μοντέλο της εξόδου των Χριστουγέννων, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, οπότε και θα κλείσει εκ νέου επ’ αόριστον.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από μία λωρίδα, ενώ η δεύτερη θα παραμένει ελεύθερη και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έκτακτα περιστατικά και για λόγους οδικής ασφάλειας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr