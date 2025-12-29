Αγρότες: Ανοίγει την Τρίτη η Περιμετρική της Πάτρας- Πότε θα ξανακλείσει

Ανοίγει προσωρινά στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης (30/12/2025) η Περιμετρική Οδός της Πάτρας, στο ύψος της Εγλυκάδας, στο πλαίσιο ρυθμίσεων που εφαρμόζονται με βάση το μοντέλο της εξόδου των Χριστουγέννων, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός έως το απόγευμα του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, οπότε και θα κλείσει εκ νέου επ’ αόριστον.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από μία λωρίδα, ενώ η δεύτερη θα παραμένει ελεύθερη και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έκτακτα περιστατικά και για λόγους οδικής ασφάλειας.