Πρωτοχρονιά με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας έως 10°C και θυελλώδεις βοριάδες

Σχετικά με τις χιονοπτώσεις, θα είναι λίγες και ασθενείς, και παρόλο που την Τετάρτη θα επηρεάσουν και χαμηλά υψόμετρα σε Εύβοια, Στερεά (παροδικά και την Αττική) και Πελοπόννησο, δεν αναμένονται προβλήματα, ούτε θα ευνοήσουν χιονοδρομικές δραστηριότητες σε δημοφιλείς προορισμούς.

Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι βοριάδες, που θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ στα πελάγη, δημιουργώντας ιδιαίτερα χειμωνιάτικη αίσθηση.

Οι τελευταίες ημέρες του 2025 θα είναι ιδιαίτερα ψυχρές για τη χώρα μας όπως αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του στο faceook ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη Σκανδιναβία θα κατηφορίσουν και θα επηρεάσουν το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, έως και 10 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το σκηνικό θα περιλαμβάνει εναλλαγές αίθριου καιρού με νεφώσεις και ασθενείς βροχές, λίγα χιόνια στα ορεινά και σταδιακή βελτίωση μετά την Πρωτοχρονιά, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει προς το τέλος της εβδομάδας. Μέχρι τότε, όμως, ο χειμώνας δείχνει τα δόντια του, βάζοντας τη χώρα σε ρυθμούς ψύχους.

Την ίδια στιγμή, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προειδοποιεί για έντονο ψύχος την παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιά, με την Πάρνηθα να «ντύνεται στα λευκά», ενώ δεν αποκλείεται ασθενής χιονόπτωση ακόμη και στα υπερβόρεια της Αττικής, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται προβλήματα. Όπως τονίζει, το κρύο θα είναι διάχυτο σε όλη τη χώρα, με «ήλιο με δόντια» σε πολλές περιοχές, ενώ ο παγετός θα επιμείνει τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται βαρομετρικό χαμηλό που κατευθύνεται προς τη χώρα, φέρνοντας χαμηλές θερμοκρασίες, παγετό και τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ανατολικές και νότιες περιοχές.

Με τσουχτερό κρύο, ισχυρούς βοριάδες και διαστήματα κακοκαιρίας, ο καιρός οδηγείται σε καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, την ώρα που οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και Διευθυντή Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουμε εκ νέου βροχές, κυρίως όμως στην κεντρική και νότια χώρα, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά: Παγετός και ασθενείς βροχές, χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα

Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, η εβδομάδα που διανύουμε χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ αναμένονται χιόνια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα της κεντρικής και ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε καθοδική τροχιά τις επόμενες ημέρες, ενώ την Πρωτοχρονιά το κρύο αναμένεται τσουχτερό.

Χιόνια και στα υπερβόρεια τμήματα της Αττικής

Όπως ο ίδιος αναφέρει, στην Αττική, μάλιστα δεν αποκλείεται στην αλλαγή του χρόνου να υπάρξουν χιονοπτώσεις στα υπερβόρεια προάστια του νομού, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν προβλήματα.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι θερμοκρασίες στο κέντρο της Αθήνας θα παραμείνουν ιδιαίτερα χαμηλές για την εποχή. Το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει μόλις τους 6 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας αίσθηση έντονου κρύου ακόμη και κατά τις ώρες της ημέρας. Καθώς θα πλησιάζει το βράδυ, η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω, ενισχύοντας το χειμωνιάτικο σκηνικό στην πόλη ενόψει της αλλαγής του χρόνου.

Αιτία η πολική αέρια μάζα που κατεβαίνει προς τη χώρα μας, και θα είναι έντονη το διήμερο, παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Η πρόγνωση του καιρού ως την Πρωτοχρονιά από τον Δημήτρη Ζιακόπουλο

ΤΡΙΤΗ (30/12)

Ατμοσφαιρική κυκλοφορία

Βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο, κινούμενο ανατολικά, θα στρέψει τους ανέμους στην περιοχή μας σε ΝΔ με ένταση 4 με 6 μποφόρ. Παράλληλα, νέο ψυχρό μέτωπο αναμένεται να κινηθεί από τα Β-ΒΔ Βαλκάνια προς την περιοχή μας. Το μέτωπο αυτό δεν αναμένεται να προκαλέσει αξιόλογα φαινόμενα στη Β. Ελλάδα, αλλά τις βραδινές - νυχτερινές ώρες, με το πέρασμά του, θα στρέψει εκεί τους ανέμους σε βόρειους με ένταση ως τα 7 μποφόρ.

Από το μεσημέρι στη Δ. Ελλάδα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική και τη νότια νησιωτική Ελλάδα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ, 31/12

Το προερχόμενο από την κεντρική Μεσόγειο βαρομετρικό αναμένεται να κινηθεί προς την Α. Μεσόγειο διαμέσου της Ν. Ελλάδας. Παράλληλα, το ψυχρό μέτωπο από τη Β. Ελλάδα θα κινηθεί Ν-ΝΑ και σταδιακά θα στρέψει τους ανέμους σε ΒΑ με ένταση ως τα 7 μποφόρ.

Στη Δ-ΝΔ Ελλάδα (κυρίως το Ιόνιο) και τις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας αρχικά θα συνεχιστούν οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες, αλλά σταδιακά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στις νοτιότερες περιοχές της Μακεδονίας (Χαλκιδική, Καβάλα - Θάσος) και πιθανώς το πρωί στη Δ. Μακεδονία τοπικές χιονοπτώσεις μικρής διάρκειας. Υπάρχουν σενάρια για παροδικές χιονοπτώσεις σε περισσότερες περιοχές της Β. Ελλάδας, τα οποία θα δούμε στα επόμενα τρεξίματα των μοντέλων.

Στη Θεσσαλία, την κεντροανατολική Στερεά - Εύβοια και την ανατολική και βόρεια Πελοπόννησο παροδικές βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις, οι οποίες στα κεντρικά θα κατεβούν και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Από το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Με την απομάκρυνση του ψυχρού μετώπου, θα επικρατήσουν Β-ΒΑ άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά θα εξασθενήσουν σχεδόν παντού.

Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και τα νότια, με ασθενή φαινόμενα στη Β. Κρήτη το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν παντού ηλιοφάνεια.

Αρκετά έως πολύ χαμηλές οι θερμοκρασίες. Παγετός τη νύχτα και το πρωί στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις βόρειες περιοχές της, όπου κατά τόπους θα είναι ισχυρός.

Πρωτοχρονιά με κρύο προβλέπει και ο Νίκος Καντερές

Πρωτοχρονιά χωρίς βροχές και χιόνια, αλλά με έντονο κρύο θα βιώσει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να κινούνται αισθητά χαμηλότερα από τις τιμές των τελευταίων ετών. Παρότι η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες, ο υδράργυρος θα παραμείνει καθηλωμένος, δίνοντας έναν πιο «χειμωνιάτικο» τόνο στην έναρξη του νέου έτους, σύμφωνα με εκτίμηση του μετεωρολόγου Νίκου Καντερέ.

Ολόκληρη η ανάρτησή του

«Πρωτοχρονιά χωρίς βροχές και χιόνια,αλλά με πολύ κρύο.

Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά, ύστερα από εκείνη του 2021,που η υποδοχή του νέου έτους γίνεται χωρίς βροχές και χιόνια σε Αθήνα ,Θεσσαλονίκη και στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στα προηγούμενα 5 χρόνια οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα έφθαναν τους 17 και 19 βαθμούς,με κανονονική τιμή για πρώτη του μήνα τους 14 βαθμούς. Φέτος ,σε αντίθεση η μεγίστη θα είναι 8 με 10 βαθμούς συγκριτικά με τη σημερινή τιμή περί 6-7 βαθμούς.

Στα τελευταία 55 χρόνια η μεγαλύτερη μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε τη πρώτη Ιανουαρίου 2010 με 22 βαθμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια και 24 σε Αθήνα και Σπάτα, ενώ στο Ηράκλειο της Κρήτης σκαρφάλωσε στους 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη την ίδια χρονιά το μεγιστοβάθμιο έδειξε 18 βαθμούς για σύγκριση.

Με τη σημερινή λιακάδα και την εξασθένηση των θυελλωδών βορειοδυτικών ανέμων στη βόρεια Ελλάδα,αύριο Τρίτη και τη Τετάρτη ατμοσφαιρική διαταραχή προερχόμενη από τα δυτικά θα συνοδευτεί με συννεφιές και τοπικές βροχές κατά βάση ασθενείς στη δυτική Ελλάδα,στη νότια και ανατολική νησιωτική χώρα και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά.

Από τη Παρασκευή και περισσότερο το Σαββατοκύριακο το κρύο θα υποχωρήσει αφού η θερμοκρασία παρουσιάσει άνοδο,ενώ το νοτιοδυτικό ρεύμα στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα δώσει βροχές βασικά στη δυτική Ελλάδα και λίγες στην ανατολικη νησιωτική χώρα.