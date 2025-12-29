Καιρός: Με τσουχτερό κρύο η Πρωτοχρονιά: «Σκανδιναβικό ψύχος -αστραπή στο φινάλε του 2025»

Με τσουχτερό κρύο θα αποχαιρετήσουμε το 2025 και θα υποδεχτούμε το 2026 και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, την Πρωτοχρονιά με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες σταδιακά θα επικρατήσει "ήλιος με δόντια".

Αναλυτικά αναφέρει:

«Σκανδιναβικό ψύχος -αστραπή στο φινάλε του 2025...»

Διανύοντας τις τελευταίες ημέρες του 2025 ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη (Σκανδιναβία), θα κατηφορίσουν και θα επηρεάσουν το διήμερο Τετάρτη-Πέμπτη και τη χώρα μας με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς.

?Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι βοριάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ στα πελάγη.

?Σχετικά με τις χιονοπτώσεις, θα είναι λίγες και ασθενείς και παρόλο που την Τετάρτη θα επηρεάσουν και χαμηλά υψόμετρα σε Εύβοια, Στερεά ( παροδικά και Αττική), Πελοπόννησο, δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα αλλά ούτε θα "βοηθήσουν" για χιονοδρομία δημοφιλείς προορισμούς.

?Την Πρωτοχρονιά με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες σταδιακά θα επικρατήσει "ήλιος με δόντια"!

?Στη συνέχεια έρχονται νοτιάδες και "μαλακώνει" ο καιρός.

?Ακολουθεί ο καιρός σε 10 χριστουγεννιατικούς προορισμούς.

Καλή χρονιά με υγεία!