Πάτρα: Τάπητας- κομμάτια στο προαύλιο του 16ου Δημοτικού Σχολείου! Απίστευτες εικόνες- ΦΩΤΟ

Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας παρουσιάζει ο προαύλιος χώρος και το γήπεδο του 16ου Δημοτικού Σχολείου στην Αγυιά στην οδό Κωστή Παλαμά. Ο τάπητας είναι κομμάτια σε πολλά σημεία καθιστώντας τον χώρο επικίνδυνο για τους μαθητές, οι οποίοι τον χρησιμοποιούν καθημερινά στα διαλείμματα και στο μάθημα της φυσικής αγωγής.

Η εικόνα αυτή, η οποία είναι αδιανόητη για Δημοτικό Σχολείο εν έτει 2025, προκαλεί εύλογη ανησυχία, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο πτώσεων και τραυματισμών, σε έναν χώρο που θα έπρεπε να είναι απολύτως ασφαλής για τα παιδιά.

Απαντώντας στο thebest.gr, για την απαράδεκτη εικόνα του προαυλίου, η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου, ανέφερε: «είμαστε σε ένα πρόγραμμα μελέτης για την επισκευή των προαυλίων. Θα πάρουμε μέτρα σίγουρα, είναι προτεραιότητά μας, ώστε να είναι ασφαλή τα παιδιά. Το 16ο Δημοτικό Σχολείο είναι μαζί με ακόμη τρία σχολεία και θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα».