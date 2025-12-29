Δυτική Ελλάδα: Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις - Κλειστοί δρόμοι και ισχυρά μπλόκα

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Δυτική Ελλάδα, με κλεισίματα δρόμων και ενίσχυση των μπλόκων.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αχαΐα

Στην Αχαΐα, από το απόγευμα του Σαββάτου έκλεισε εκ νέου η Περιμετρική Οδός της Πάτρας, η οποία είχε δοθεί προσωρινά στην κυκλοφορία για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Πλέον, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης.

Σύμφωνα με τους αγρότες, το μπλόκο αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου διαψεύδει κατηγορηματικά τη συμμετοχή του στα 18 μπλόκα που φέρονται να συμφώνησαν σε διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Σύλλογος συνεχίζει τις κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Αιτωλοακαρνανία

Στην Αιτωλοακαρνανία, από σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι προχωρούν σε νέο κλείσιμο της Ιόνιας Οδού, στο ύψος των διοδίων Αγγελόκαστρου. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει από τις 12:00 το μεσημέρι έως το πρωί της Τετάρτης, παραμονή Πρωτοχρονιάς (31.12.25), στις 8:00 π.μ.

Στο σημείο έχουν παραταχθεί περισσότερα από 300 τρακτέρ, ενώ μέχρι πρότινος είχαν παραχωρηθεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Επιπλέον, για την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου οι αγρότες προσανατολίζονται σε κάθοδο στο Αγρίνιο με τα τρακτέρ τους, με στόχο την επίσκεψη στα πολιτικά γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Ηλεία

Στην Ηλεία, ισχυρές δυνάμεις αγροτών συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ, περίπου στις 20:00, στον κόμβο του Πύργου, όπου προχώρησαν σε δίωρο αποκλεισμό τόσο της Εθνικής Οδού Πατρών–Πύργου όσο και της Ολυμπίας Οδού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπως είχαν προαναγγείλει.

Αντίστοιχο μπλόκο στήθηκε και στα Λεχαινά, με κλείσιμο της Πατρών–Πύργου, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι αγρότες σε όλες τις περιοχές ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, στέλνοντας μήνυμα κλιμάκωσης του αγώνα τους τις επόμενες ημέρες.