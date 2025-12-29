Πάτρα: Μέχρι ποια ώρα θα είναι τις επόμενες ημέρες ανοιχτά τα καταστήματα

Με Εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν τα καταστήματα στην Πάτρα τις επόμενες ημέρες, ενόψει και της Πρωτοχρονιάς.

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ανακοίνωσε το πρόγραμμα λειτουργίας της αγοράς για το διάστημα των γιορτών 2025–2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο:

Δευτέρα 29/12/2025: 10:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 10:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 10:00 – 20:00

Αργίες – Κλειστά καταστήματα:

Πέμπτη 1/1/2026: Πρωτοχρονιά (Αργία)

Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά

Τρίτη 6/1/2026: Θεοφάνεια (Αργία)

Οι έμποροι της πόλης προσδοκούν αυξημένη κίνηση τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, καλώντας το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει την τοπική αγορά.