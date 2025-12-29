Καιρός: Με παγετό και λίγες βροχές σήμερα – Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο

Με καθαρά χειμωνιάτικο αλλά σχετικά ήπιο καιρό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, Δευτέρα 29.12.2025.

Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες και το τσουχτερό κρύο, που θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους όσο πλησιάζουμε προς την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η Πρωτοχρονιά αναμένεται να κάνει «ποδαρικό» με ψυχρό καιρό, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από έντονα ή επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, επιτρέποντας έναν σχετικά ήρεμο εορτασμό της αλλαγής του χρόνου.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο καιρός για σήμερα Δευτέρα, γενικά θα είναι αίθριος, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν, θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί και θα εξασθενήσουν πιο αργά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κα θα φτάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα νότια τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους.

Με βαρυχειμωνιά, αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα αναμένεται ο νέος χρόνος

Καθώς πλησιάζουμε προς την Πρωτοχρονιά, το κρύο αναμένεται να κυριαρχήσει στο σκηνικό του καιρού, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Ωστόσο, τα πολυπόθητα χιόνια φαίνεται πως θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ενώ τα όποια φαινόμενα προβλέπεται να είναι ασθενή και ιδιαίτερα περιορισμένα.