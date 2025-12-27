Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν σήμερα 29 Δεκεμβρίου

Σήμερα, 29 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει τα Άγια Νήπια (14.000) που σφαγιάστηκαν με εντολή του Ηρώδη.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, γιορτάζουν επίσης:

Ο Όσιος Μάρκελλος

Ο Όσιος Γεώργιος ο Επίσκοπος Νικομήδειας και ποιητής ασματικών Κανόνων και Τροπαρίων

Ο Όσιος Βενιαμίν

Η σφαγή των νηπίων

Η Σφαγή των Νηπίων έλαβε χώρα στη Βηθλεέμ λίγο μετά τη γέννηση του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με τις Γραφές.

Κατά την Καινή Διαθήκη ο Ηρώδης ο Μέγας, βασιλιάς της Ιουδαίας, έχοντας ακούσει για το θείο βρέφος διέταξε την εκτέλεση όλων των αρσενικών παιδιών ηλικίας έως δύο ετών, που ζούσαν στη Βηθλεέμ και περίχωρα.

Αυτό το γεγονός εξιστορείται στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο Β’ 1-18 αλλά και στο πρωτευαγγέλιο του Ιάκωβου.

Ο χριστιανικός κόσμος θεωρεί τα θανατωθέντα νήπια ως τους πρώτους μάρτυρες της πίστης. Το περιστατικό αμφισβητείται πάντως από τους ιστορικούς – τουλάχιστον ως προς τον αριθμό. Όντως στα κείμενα τών Ευαγγελίων δεν καταγράφεται συγκεκριμένος αριθμός σφαγιαθέντων νηπίων. Η αναφορά των 14.000 αρρένων τέκνων προέρχεται από την ιερή παράδοση της Εκκλησίας, δηλαδή το Συναξάρι της ημέρας.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Βενιαμίν

Ιάκωβος, Ιακωβίνα

Ιωσήφ, Ιώσηπος, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα