Νέο Ηράκλειο: 16χρονος με κουζινομάχαιρο λήστεψε 12χρονες

Στιγμές τρόμου έζησαν δύο ανήλικες στο Νέο Ηράκλειο όταν βρέθηκαν αντιμέτωπες με έναν 16χρονο που τις απείλησε με μαχαίρι για να τους πάρει τα κινητά.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τον πατέρα του ενός εκ των κοριτσιών, συνέβη ενώ οι δύο φίλες είχαν βγει για βόλτα.

«Τις σταμάτησε στη γωνία, τους είπε "κορίτσια τα κινητά σας με τον καλό ή τον άσχημο τρόπο" δείχνοντας το μαχαίρι» περιέγραψε στο STAR τη στιγμή της ληστείας ο πατέρας της μιας εκ των δύο ανηλίκων.

Όπως είπε ο δράστης «μετά έκανε κίνηση να το βγάλει και πάνω στον πανικό τους έδωσαν το κινητό».

Μετά τη ληστεία ο δράστης εξαφανίστηκε ενώ τα δύο κορίτσια βοήθησε ένα άλλο παιδί που πήρε τηλέφωνο και ενημέρωσε.