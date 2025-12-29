Αγρότες: Ετοιμάζονται για νέα κλιμάκωση από το Σάββατο - Κόβουν και παρακαμπητήριους σήμερα

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν στα μπλόκα με δράσεις που περιλαμβάνουν και αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων είναι οι αγρότες που δήλωσαν την αντίθεσή τους με την πρόθεση συναδέλφων τους από αρκετά μπλόκα να συναντηθούν με την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα στις 4 μετά το μεσημέρι οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων.

Από την πλευρά τους οι συνάδελφοί τους στα Μάλγαρα που χθες, Κυριακή, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα (και προς Θεσσαλονίκη και προς Αθήνα), σήμερα αναμένεται να τα κλείσουν εκ νέου.

Παράλληλα σχεδιάζεται και νέα κλιμάκωση για μετά την Πρωτοχρονιά με πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Οι αγρότες λένε, ωστόσο, ότι αύριο, Τρίτη, θα δώσουν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας όπως έγινε και τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, για να βοηθήσουν όσους θελήσουν να ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά.