Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις με εσωτερικό ρήγμα στα μπλόκα- Κυκλοφοριακό χάος σε κομβικά σημεία

Παρ’ όλα αυτά, η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών είναι μεγάλη, καθώς λόγω των ενεργών μπλόκων στο ύψος του Μπράλου, του Κάστρου και της Θήβας, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παραδρόμων. Σε βίντεο που κατέγραψε το Star Κεντρικής Ελλάδας αποτυπώνονται ουρές χιλιομέτρων, οι οποίες σχηματίζονται κυρίως στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, από τη γέφυρα του Μαρτίνου έως το Κάστρο Βοιωτίας.

Με εμφανές πλέον το πρώτο ρήγμα στο εσωτερικό μέτωπο των μπλόκων, οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και αναμένεται να κορυφωθούν αύριο, πριν ακολουθήσει νέα προσωρινή παύση, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Τα αγροτικά μπλόκα παραμένουν σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με κινητοποιήσεις στη Νίκαια, στον Ε65 στην Καρδίτσα, καθώς και στα τελωνεία Ευζώνων, Προμαχώνα και Νίκης. Στα Μάλγαρα άνοιξε το ρεύμα προς Αθήνα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή των εκδρομέων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ρεύμα θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 18:00 το απόγευμα.

Την ίδια ώρα, αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου.

Οι αγρότες εν τω μεταξύ μοίρασαν και σακούλες με όσπρια από την παραγωγή τους στους οδηγούς των διερχόμενων οχημάτων.

Ανάλογη κίνηση έγινε νωρίτερα στα διόδια Σοφάδων στον Ε65, μετά από παρέμβαση του μπλόκου της Καρδίτσας.

Το ρήγμα ήρθε από την Επανομή Θεσσαλονίκης, όταν ορισμένα μπλόκα αποφάσισαν να διαφοροποιηθούν από την κοινή γραμμή και να ζητήσουν σύμπλευση προκειμένου να υπάρξει άμεσα διάλογος και διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση. Ωστόσο, οι αγρότες που βρίσκονται στο στρατηγείο της Πανελλαδικής Επιτροπής στη Νίκαια, εμμένουν στη σκληρή γραμμή, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αυτή αποδυναμώνει την πίεση προς την κυβέρνηση.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση επαναφέρει την πρόσκληση για διάλογο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι «όλο και περισσότερους αγρότες που επιλέγουν τον δρόμο των συζητήσεων». Η κυβέρνηση, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, είχε εξαρχής απευθύνει πρόσκληση σε διάλογο ενώ το πλαίσιό της ικανοποιεί τη συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Παράλληλα, καλεί όσους εξακολουθούν να αντιδρούν να εγκαταλείψουν, όπως αναφέρει, «την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης».

«Η κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει κανένα αίτημά μας»

Επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στα 18 μπλόκα που ζήτησαν σύμπλευση για διάλογο εμφανίστηκε το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στη Νίκαια Σωκράτης Αλεφτείρας, λέγοντας ότι οι αγρότες, από την πρώτη στιγμή έδωσαν το μήνυμα ότι είναι ανοιχτοί σε διάλογο «που θα είναι ουσιαστικός και όχι προσχηματικός».

Σύμφωνα με τον κ. Αλεφτείρα, η κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει ούτε ένα αίτημα απ’ όσα έχουν στείλει οι αγρότες. «Η κυβέρνηση προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό», λέει, προσθέτοντας ότι πλέον επιχειρεί να βρει πρόθυμους συνομιλητές σε άλλα μπλόκα, παρότι τα τελευταία μετείχαν στην πανελλαδική και αποδέχθηκαν τις αποφάσεις. «Δεν εξυπηρετούν την ενότητα του αγροτικού κινήματος, εξυπηρετούν προσωπικά συμφέροντα, και σίγουρα παίζουν τον ρόλο που θέλει η κυβέρνηση για να διαλύσει τα μπλόκα», είπε.

Αιχμές κατά της κυβέρνησης αλλά και των 18 μπλόκων άφησε και ο αγρότης από τη Λάρισα Θεμιστοκλής Λέκκας, που σημείωσε ότι οι παραγωγοί είναι έτοιμοι να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, όταν η κυβέρνηση δείξει έμπρακτα ότι έχει κάτι να δώσει κι όχι υποσχέσεις. «Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών μας, το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών δεν έχει πάρει πραγματικές απαντήσεις, μόνο υποσχέσεις», είπε, σημειώνοντας ότι τα μπλόκα θα παραμείνουν μέχρι την πανελλήνια σύσκεψη.

Κλειστά αύριο και τα δύο ρεύματα στα Μάλγαρα

Ανοιχτό μετά από διακοπή μερικών ωρών είναι το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονταν στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός για τις γιορτές των Χριστουγέννων, ωστόσο από το Σάββατο έκλεισε το ρεύμα προς Αθήνα. Αύριο θα κλείσει και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Την Τρίτη, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Προμαχώνας

Κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα του τελωνείου του Προμαχώνα, καθώς οι αγρότες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ελεύθερη θα είναι για όλα τα οχήματα η διέλευση την παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς.

Μεγάλο είναι το πρόβλημα από την πλευρά της Βουλγαρίας, καθώς υπάρχουν αναφορές για ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά.

Κλειστός ο κόμβος της Εγλυκάδας στην Περιμετρική

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας, προχώρησαν χθες το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.