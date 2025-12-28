Πάτρα: Κυριακάτικο κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω εορταστικής κίνησης και μπλόκου αγροτών

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφηκαν σήμερα, Κυριακή, στο κέντρο της Πάτρας, καθώς πλήθος οδηγών προσπαθούσε να προσεγγίσει τα εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν με το εορταστικό τους ωράριο.

Οι δρόμοι γύρω από τις κεντρικές πλατείες και τις εμπορικές οδούς γέμισαν από αυτοκίνητα, προκαλώντας μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις για οδηγούς και επιβάτες.

Στην επιβάρυνση της κυκλοφορίας συνέβαλε και η συνέχιση του αποκλεισμού στον κόμβο Εγλυκάδας, όπου από χθες το απόγευμα οι αγρότες έχουν κλείσει την Περιμετρική Πατρών, απαιτώντας την επίλυση αιτημάτων τους. Η κίνηση στην Περιμετρική έχει εκτραπεί σε εναλλακτικές οδούς, επιβαρύνοντας επιπλέον το κέντρο της πόλης.