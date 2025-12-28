Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Κυριακάτικο κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω εορταστικής κίνησης και μπλόκου αγροτών

Πάτρα: Κυριακάτικο κυκλοφοριακό χάος στο...

Δείτε ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφηκαν σήμερα, Κυριακή, στο κέντρο της Πάτρας, καθώς πλήθος οδηγών προσπαθούσε να προσεγγίσει τα εμπορικά καταστήματα που λειτουργούν με το εορταστικό τους ωράριο.

Οι δρόμοι γύρω από τις κεντρικές πλατείες και τις εμπορικές οδούς γέμισαν από αυτοκίνητα, προκαλώντας μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις για οδηγούς και επιβάτες.

Στην επιβάρυνση της κυκλοφορίας συνέβαλε και η συνέχιση του αποκλεισμού στον κόμβο Εγλυκάδας, όπου από χθες το απόγευμα οι αγρότες έχουν κλείσει την Περιμετρική Πατρών, απαιτώντας την επίλυση αιτημάτων τους. Η κίνηση στην Περιμετρική έχει εκτραπεί σε εναλλακτικές οδούς, επιβαρύνοντας επιπλέον το κέντρο της πόλης.

Ειδήσεις Τώρα

Βαρδούσια όρη: Θρήνος για την παρέα των 4 που θάφτηκαν κάτω από τη χιονοστιβάδα

Σέρρες: Στο μικροσκόπιο βίντεο με αυτοκίνητο ίδιο με του εξαφανισμένου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων

Νέα Υόρκη: Μπουζούκια αλά ελληνικά: Πώς «πετάνε» τα δολάρια οι ομογενείς

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κίνηση στους δρόμους Κυκλοφοριακό Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις