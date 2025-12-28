Βαρδούσια όρη: Θρήνος για την παρέα των 4 που θάφτηκαν στο χιόνι

Αίνιγμα αποτελούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι 4 φίλοι ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ανάβασης στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα, όταν μια τεράστια χιονοστιβάδα τους καταπλάκωσε στέλνοντας και τους 4 στον θάνατο.

Το βράδυ του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια όρη στη Φωκίδα, με τις σορούς να μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και να αναμένεται σήμερα η διακομιδή τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ιατροδικαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως σήμερα Κυριακή, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ενώ τα επίσημα πορίσματα αναμένονται το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, ρεπορτάζ ανέφερε πως κανείς από τους 4 δεν φέρει κακώσεις ή μώλωπες που να είναι εμφανείς με γυμνό μάτι και εικάζεται πως και οι 4 πέθαναν από ασφυξία κάτω από τόνους χιόνι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές ορειβατικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ μίλησε και ο άνθρωπος που δημοσιεύματα τον ήθελαν να ανέβαινε στο βουνό μαζί με την 4αδα αλλά την τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη. Ο ίδιος διευκρίνισε πως ουδέποτε θα ανέβαινε στο βουνό τις μέρες των γιορτών, λόγω φόρτου εργασίας, αντίθετα θα ανέβαινε όπως κάνει κάθε χρόνο των Φώτων.

Σημείωσε ωστόσο πως ήταν σε επικοινωνία με την αποστολή, ενώ αυτός ήταν που γνώριζε τον Θανάση στον Γιώργο. «Την επόμενη μέρα επικοινώνησα για να πω τα χρόνια πολλά και να δω πως πήγε. Δεν υπήρχε σήμα. Αργότερα επικοινώνησε μαζί μου και η κοπέλα του Γιώργου και μου είπε τα ίδια. Όταν η ώρα πήγε 5 και καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές ώστε κάποιος να προσεγγίσει την κορυφή, ανησύχησα και κατάλαβα ότι κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά».