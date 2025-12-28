Πάτρα: Ευχαριστήριο μήνυμα της οικογένειας του Λευτέρη Κακουλίδη για την συμπαράσταση στο πένθος τους

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης, η οικογένεια του Λευτέρη Κακουλίδη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της αυτές τις δύσκολες στιγμές και παρευρέθηκαν στην εξόδια ακολουθία, προσευχόμενοι για την ανάπαυση της ψυχής του.

Ο Λευτέρης Κακουλίδης έφυγε από τη ζωή ύστερα από μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο, την οποία έδωσε με αξιοπρέπεια και δύναμη μέχρι το τέλος. Άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Αθήνας, στις 22 Δεκεμβρίου 2025, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

Υπήρξε για πολλά χρόνια ενεργό και ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της μεγάλης οικογένειας του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, συνδέοντας το όνομά του με μία από τις πιο λαμπρές περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Αδελφός του εμβληματικού προπονητή του ΝΟΠ, Γιώργου Κακουλίδη, είχε ενεργή παρουσία στα χρόνια των μεγάλων επιτυχιών, όταν ο Όμιλος πρωταγωνιστούσε σε πανελλήνιο επίπεδο.

Η οικογένειά του, η σύζυγος και τα δύο του παιδιά, ευχαριστούν από καρδιάς όλους όσοι τίμησαν τη μνήμη του με την παρουσία τους, τα συλλυπητήρια μηνύματα και τη συμπαράστασή τους, κρατώντας ζωντανή την ανάμνηση ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα.