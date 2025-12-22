Θλίψη στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών για την απώλεια του Λευτέρη Κακουλίδη

Βαρύ πένθος επικρατεί στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Πατρών και στον χώρο του υγρού στίβου της πόλης, μετά την απώλεια του Λευτέρη Κακουλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ο Λευτέρης Κακουλίδης υπήρξε επί χρόνια ενεργό και αγαπητό μέλος της μεγάλης «οικογένειας» του ΝΟΠ, συνδέοντας το όνομά του με μια από τις πιο λαμπρές περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Αδελφός του εμβληματικού προπονητή του Ομίλου, Γιώργου Κακουλίδη, είχε ενεργή παρουσία στα χρόνια των μεγάλων επιτυχιών, όταν ο ΝΟΠ πρωταγωνιστούσε σε πανελλήνιο επίπεδο.

Κατά την περίοδο εκείνη, με πρόεδρο τον Γιώργο Τελώνη και προπονητή τον «Λώλο», ο σύλλογος διέθετε ένα ρόστερ που αποτέλεσε τη «χρυσή γενιά» του πατραϊκού πόλο, με αθλητές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του αθλήματος.

Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Αθήνας, αφήνοντας πίσω του την οικογένειά του και τα δύο του παιδιά. Οι λεπτομέρειες για την κηδεία του αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό και βαθιά συγκίνηση σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.