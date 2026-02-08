Στους Μεσογειακούς δύο κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ * Όλοι οι διεθνείς χαντμπολίστες της Πάτρας

Στην τελική 16αδα της εθνικής κορασίδων χάντμπολ επελέγησαν οι δύο αθλήτριες της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας Μαρία Μαραγκού και Γεωργία Χαμίτι, ενόψει των Μεσογειακών αγώνων που θα αρχίσουν από 9-14 Φεβρουαρίου 2026 στην πόλη Πρίστινα του Κοσσόβου.

Η αποστολή της Ελλάδας ξεκίνησε για το Κόσσοβο σήμερα Κυριακή από την Βέροια, όπου πραγματοποίησε το τελικό στάδιο της προετοιμασίας της υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή Δημήτριο Σκάρλο και του βοηθού του Δημήτριο Μασλαρινό.

Οι δύο Πατρινές αθλήτριες (με πρώτη προπονήτρια την Ελένη Κονταξή) προέρχονται από τις υποδομές της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας και έχουν προπονήτρια την Βάσω Βουκελάτου. Μάλιστα συμμετέχουν με την ομάδα της Πάτρας και στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας γυναικών.

Για τον Πατρινό σύλλογο μετά την Χρυσούλα Τσαπικούνη (2000), την Ευγενία Καράγιωργα (2001), την Χρυσάνθη Αραβαντινού (2002) και τον Κανέλλο Γεωργίου (2015) θα είναι κατά σειρά η 5η και η 6η αθλήτρια που έχει αναδείξει η ομάδα ως διεθνείς αθλητές-τριες στο άθλημα της χειροσφαίρισης και θα φορέσουν το εθνόσημο. Μάλιστα στην σχετική λίστα όλων των Πατρινών που έχουν φορέσει διαχρονικά το εθνόσημο θα είναι η 25η και 26η στην σειρά αντίστοιχα.

Παρακάτω θυμίζουμε την σχετική λίστα όλων των Πατρινών αθλητών - τριων που κατά σειρά χρονολογίας κλήθηκαν στις Εθνικές ομάδες και σε ποια εθνική ομάδα, καθώς και σε ποιον σύλλογο έπαιζαν τότε:

1. Ιωάννης Γιάννης Παπαγιαννόπουλος, νέων 1981, Α.Ο.Έσπερος Πατρών.

2. Πολύβιος Μπρακατσέλος, νέων 1982, Α.Ο. Έσπερος Πατρών.

3. Γεώργιος Νικολάου, ανδρών 1983, Γ.Σ. Πανελλήνιος.

4. Διονύσιος Παπαγιαννόπουλος, παίδων 1984, Α.Ο. Έσπερος Πατρών.

5. Ανδρέας Καραβέλας, εφήβων 1985, Α.Ε.Ο. Σπόρτιγκ Πατρών.

6. Βασιλική Βουκελάτου, εθνική γυναικών 1986, Ο.Φ.Ν.Ι.

7. Αφροδίτη Τζούδα, εθνική γυναικών 1986, Α.Ο. Έσπερος Πατρών.

8. Χρήστος Γιογκαράκης, εφήβων 1986, Α.Ο. Έσπερος Πατρών.

9. Δημήτριος Σακελλαρόπουλος, νέων 1989, Α.Π.Σ. Ολυμπιακό Πατρών.

10. Γεώργιος Παπαγεωργίου, εθνική ανδρών 1981, Α.Π.Σ. Φοίνικας Πατρών.

11. Ανδρέας Τρουπής, εφήβων 1992, Α.Π.Σ. Ολυμπιακό Πατρών.

12. Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου, κορασίδων 1994, Α.Π.Σ. Φοίνικας Πατρών.

13. Βασίλειος Αναστασέλλος, παίδων 1994, Α.Σ. Ηρακλής Πατρών.

14. Γεώργιος Μανέτας, μίνι 1994, Α.Π.Σ. Ολυμπιακός Πατρών.

15. Δημήτριος Γούτης, μίνι 1994, Α.Π.Σ. Ολυμπιακός Πατρών.

16. Παναγούλα Βέμη, εθνική γυναικών 1995, Γ.Α.Σ. Αναγέννηση Άρτας.

17. Άννα Στράτου, νεανίδων 1997, Α.Π.Σ. Φοίνικας Πατρών.

18. Ιωάνης Τσαγκαράτος, εφήβων 1997, Α.Σ. Ηρακλής Πατρών.

19. Μαρία Αναστασέλλου, νεανίδων 1999, Α.Π.Σ. Φοίνικας Πατρών.

20. Χρυσούλα Τσαπικούνη, νεανίδων 2000, Α.Ε. Πάτρας Ακαδημία των Σπορ.

21. Ευγενία Καράγιωργα, νεανίδων 2001, Α.Ε. Πάτρας Ακαδημία των Σπορ.

22. Χρυσάνθη Αραβαντινού, νεανίδων 2002, Α.Ε. Πάτρας Ακαδημία των Σπορ.

23. Κανέλλος Γεωργίου, εθνική ανδρών beach 2015, Α.Ε. Πάτρας Ακαδημία των Σπορ.

24. Άντζελα Καρέλα, εθνική γυναικών 2015, Α.Σ.Ε. Ορμή Πάτρας.

25. Μαρία Μαραγκού, εθνική κορασίδων 2026, Α.Ε. Πάτρας Ακαδημία των Σπορ.

26. Γεωργία Χαμίτι, εθνική κορασίδων 2026, Α.Ε. Πάτρας Ακαδημία των Σπορ.

Στην παραπάνω σχετική λίστα ο Πατρινός Γεώργιος Νικολάου είναι ο μοναδικός που δεν έχει φορέσει ως αθλητής φανέλα Πατρινής ομάδας.

Το Δ.Σ της Α.Ε. Πάτρας Ακαδημίας των Σπορ εύχονται σε όλη την Ελληνική αποστολή καλή επιτυχία στους αγώνες που θα δώσουν στο Κόσσοβο.