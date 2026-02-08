Ο Προμηθέας έχασε 102-87 στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έφτασε σε μία εύκολη νίκη απέναντι στον Προμηθές Πάτρας με 102-87 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η διαφορά του σκορ ξέφυγε από νωρίς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε την ευκαιρία να ανοίξει το ροτέισον και οι ερυθρόλευκοι είχαν ένα άνετο μεσημέρι ενόψει της επόμενης ευρωπαϊκής τους αναμέτρησης (σ.σ. στο ΣΕΦ με Ερυθρό Αστέρα,12/2, 21:15).

Κεφάτοι Άλεκ Πίτερς – Ντόντα Χολ, πολύ καλή παρουσία από τον Όμηρο Νετζήπογλου, που πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το ματς με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Πίτερς και Χολ, θέλοντας να ξεκουράσει Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ – Τζόουνς. Από την άλλη, η απουσία του Ρομπ Γκρέι για τους Πατρινούς ήταν ένα κενό που δεν μπορούσε να καλυφθεί. Πίτερς και Χολ εκμεταλλεύτηκαν τον χρόνο που τους δόθηκε και έγιναν από νωρίς διψήφιοι. Το σκορ ξέφυγε από το πρώτο δεκάλεπτο, με την ομάδα του Πειραιά να χτίζει διαφορά στις παρυφές των 20 πόντων (32-13).

Ο τεχνικός των ερυθρολεύκων άνοιξε το ροτέισον, ο Νετζήπογλου έγινε και εκείνος διψήφιος, ενώ στην εξίσωση μπήκε επίσης το όνομα του Τζόουνς, που έδωσε λύσεις με την ενέργειά του και στις δύο πλευρές του παρκέ. Σκορ ημιχρόνου με 57-38.

Στην τρίτη περίοδο ο Προμηθέας πάλεψε να ροκανίσει την διαφορά και με ένα καλό επιμέρους έριξε τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα με καλάθι του Μπαζίνα (63-54 στο 24′), η αντεπίθεση όμως δεν είχε συνέχεια, με τον Ολυμπιακό να πατάει το “γκάζι”, όποτε ήταν απαραίτητο, προκειμένου να μην απειλειθεί. Οι ερυθρόλευκοι έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +21 (83-62).

Το τέταρτο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να διαχειρίζεται την διαφορά του, παρά την προσπάθεια του Προμηθέα και να φτάνει σε μία άνετη νίκη.



ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Θεωνάς, Τσάνταλη

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-13, 57-38, 83-62, 102-87

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ηρακλή (14/2, 16:00), ενώ ο Προμηθέας υποδέχεται το Περιστέρι Betsson (14/2, 16:00).

ΤΟ ΣΕΡΙ ΗΤΤΩΝ

Ηταν η 8η συνεχόμενη (!!!) ήττα του Προμηθέα το 2026 (προφανώς και η πλέον αναμενόμενη), μετά από αυτές με ΑΕΚ (εντός), Μαρούσι, Πανιώνο (εντός), Αρη (εντός) στο πρωτάθλημα, Μαρούσι (εντός) στο Κύπελλο και Ελάν Χαλόν, Ελάν Χαλόν (εντός) στην Ευρώπη.

Τελευταία του νίκη ήταν ...πέρυσι, στις 28/12/2025 όταν νίκησε με το ευρύ 92-80 το Περιστέρι ατην Αθήνα για την 12η αγωνιστική της Α1.

Ο λαβωμένος από απουσίες Προμηθέας θα έχει την ευκαιρία να σταματήσει αυτό το σερί, το προσεζές Σάββατο στο Τόφαλος, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, όταν θα υποδεχθεί το Περιστέρι για την 19η αγωνιστική της Α1 (6 μ.μ.), ακριβώς 48 μέρες και σερί 8 ήττες μετά την τελευταία του επιτυχία σε οποιαδήποτε διοργάνωση...