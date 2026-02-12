Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ουκρανός αθλητής αποκλείστηκε καθώς ήθελε να αγωνιστεί με κράνος αφιερωμένο στα θύματα του πολέμου

Τον αποκλεισμό του Ουκρανού αθλητή του skeleton, Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς, από τη συνέχεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ανακοίνωσε την Πέμπτη η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι δεν συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς που διέπουν την αυτοέκφραση των αθλητών.

Ο Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς επιδίωκε να αγωνιστεί φορώντας κράνος μνήμης με πορτρέτα Ουκρανών αθλητών που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία, απορρίπτοντας πρόταση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει ως συμβιβασμό μαύρο περιβραχιόνιο.

Μετά από επανειλημμένες συζητήσεις και δια ζώσης συναντήσεις με εκπροσώπους της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας συνάντησης το πρωί της Πέμπτης με την πρόεδρο της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι, ο αθλητής δεν αποδέχθηκε καμία εναλλακτική λύση, με αποτέλεσμα την ανάκληση της διαπίστευσής του.

Σε ανακοίνωσή της η ΔΟΕ τόνισε ότι επιθυμούσε να αγωνιστεί ο αθλητής και γι’ αυτό αναζήτησε «τον πιο σεβαστό τρόπο» ώστε να εκφράσει την επιθυμία του να τιμήσει τους συναθλητές του, υπογραμμίζοντας ότι «η ουσία της υπόθεσης δεν αφορά το μήνυμα αλλά το σημείο όπου ήθελε να το εκφράσει».