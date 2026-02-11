Καλές επιδόσεις στην 2η ημερίδα κλειστού στίβου στην Πάτρα

Προετοιμασία για το πανελλήνιο πρωτάθλημα
Με επιτυχία διεξήχθη το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου η 2η Ημερίδα κλειστού στίβου στην Πάτρα από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου
Ήταν ένας ακόμα αγώνας προετοιμασίας ενόψει του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου που θα διεξαχθεί στην Αθήνα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου .
Συμμετείχαν 175 αθλητές και αθλήτριες από την ευρύτερη περιοχή της Δυτ. Ελλάδας , των Ιονίων Νήσων και της Πελοποννήσου.
Ξεχώρισαν οι παρακάτω επιδόσεις:
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2009 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "Κούρος"60 Μ ΕΜΠ Κ18 ΓΥΝ 8.79
ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 60 Μ ΕΜΠ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.66
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 60 Μ ΕΜΠ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ 8.68
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2012 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ , ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5.26
ΜΕΡΚΑ ΑΡΣΕΙΛΑ 2013 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5.11
ΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,60 M,Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.43
Αθανασία Τσαχλή 2012 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7.99
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 ΓΣ ΔΥΜΗΣ 60 M Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7.98
ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κατάταξη Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Επίδοση
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 8.66
2 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 9.71
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 9.88
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10.34
2 ΤΟΥΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10.45
3 ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 10.49
4 ΝΙΑΦΑ ΝΕΦΕΛΗ ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11.421
5 ΜΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 11.429
6 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 11.80
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΜΣ ΠΝΟΗ DQ
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 8.79
2 ΣΔΟΥΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΩΡΟΘ ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 8.92
3 ΚΕΡΑΜΑ ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9.39
4 ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10.06
5 ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10.85
6 ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11.26
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 8.68
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 9.15
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.55
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΞΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.50
2 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1.35
3 ΤΟΥΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1.35
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.55
2 ΝΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.50
3 ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.45
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 1.40
5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1.40
6 ΚΕΡΑΜΑ ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1.35
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΙΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 1.85
2 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 1.85
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5.26
2 ΜΕΡΚΑ ΑΡΣΕΙΛΑ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5.11
3 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 4.90
4 ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 4.70
5 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4.66
6 ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΑΥΡΑ ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4.59
7 ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4.46
8 ΣΑΜΑΛΕΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4.31
9 ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4.26
10 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 4.20
11 ΖΑΓΑΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4.13
12 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4.11
13 ΚΑΛΛΙΟΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 4.11
14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 3.95
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ NM
ΚΟΜΠΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ NM
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 ΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6.06
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 5.63
3 ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΕΥΡΟΙΑ 5.54
4 ΣΙΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5.39
5 ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 5.32
6 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 4.84
7 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4.32
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 5.57
2 ΣΙΝΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5.04
3 ΠΕΠΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 4.79
4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4.77
5 ΠΙΣΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.73
6 ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 4.68
7 ΛΟΥΤΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΥΜΝ.ΑΚ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΕΛΙΟΣ 4.29
8 ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ NM
9 ΝΤΟΣΚΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ NM
10 ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ ΧΑΙΔΩ ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ NM
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 6.49
2 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6.38
3 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 6.36
4 ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 5.47
5 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 5.22
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 12.09
ΑΛΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.00
2 ΠΑΛΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 11.90
ΑΛΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΕΥΡΟΙΑ 13.23
60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 ΡΟΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.43
2 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 7.58
3 ΘΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.75
4 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 7.79
5 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7.89
6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.91
7 ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 7.95
8 ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8.14
9 ΣΤΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 8.17
10 ΣΙΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8.19
11 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8.21
11 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 8.21
13 ΖΑΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.23
14 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8.42
15 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8.58
16 ΖΗΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8.61
17 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 8.73
18 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9.75
60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΤΣΑΧΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 7.99
2 ΣΑΜΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 8.14
3 ΡΙΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.40
4 ΤΟΓΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 8.45
5 ΚΟΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.50
6 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 8.55
7 ΖΥΓΟΥΡΑ ΛΥΔΙΑ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.60
8 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 8.68
9 ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.77
10 ΖΑΓΚΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8.81
11 ΜΩΡΑΙΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 8.82
12 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8.83
13 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 8.87
13 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 8.87
15 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 8.88
16 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΗΛΙΑΝΑ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.95
17 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΘΗ ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.08
18 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 9.10
19 ΝΙΦΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΣ ΔΥΜΗΣ 9.11
20 ΛΑΛΟΥΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΦΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9.13
21 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9.15
22 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9.16
23 ΤΑΡΑΤΣΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.18
23 ΡΟΖΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 9.18
25 ΛΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 9.22
26 ΤΣΙΛΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9.23
26 ΖΟΧΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 9.23
28 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9.24
29 ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9.26
30 ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 9.31
31 ΚΟΤΣΑΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9.45
32 ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9.46
33 ΠΑΛΜΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 9.54
34 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΦΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9.56
35 ΜΠΟΖΙΝΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 9.62
36 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 9.64
37 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9.77
38 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΡΙΔΑ ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9.80
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 10.05
40 ΦΑΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 10.17
41 ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 10.44
42 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 10.70
43 ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 10.76
ΜΕΡΚΑ ΑΡΣΕΙΛΑ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ DNF
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ DQ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ DQ
60 M ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
1 ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7.18
2 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7.40
3 ΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.41
4 ΠΑΠΠΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 7.44
5 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 7.50
6 ΜΠΕΚΙΡΑΙ ΣΚΕΡΝΤΙ ΓΣ ΔΥΜΗΣ 7.54
7 ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 7.59
8 ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.60
9 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 7.63
10 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7.66
11 ΣΙΝΓΚ ΤΑΝΒΙΡ ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 7.67
12 ΖΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.70
13 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.72
13 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 7.72
15 ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΓΣ "ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ" 7.91
16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7.92
17 ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 7.94
18 ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7.98
19 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 7.99
20 ΚΑΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.08
21 ΤΣΟΥΚΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8.37
60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΣ ΔΥΜΗΣ 7.99
2 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 8.03
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8.15
4 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 8.27
5 ΣΙΕΜΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.30
6 ΣΑΛΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 8.49
7 ΣΦΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.54
8 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΖΩΗ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.55
9 ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.63
10 ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ ΣΟΦΙΑ ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ 8.64
10 ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΖΩΗ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 8.64
12 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΑΝΝΑ ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 8.67
13 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8.68
14 ΣΟΥΦΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.71
15 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΜΣ ΠΝΟΗ 8.79
16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 8.87
16 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8.87
18 ΠΙΣΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.98
19 ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9.18
20 ΓΚΟΓΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.38
60 M ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
1 ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7.21
2 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 7.34
3 ΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7.37
4 ΠΑΠΠΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 7.50
5 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 7.57
60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΣ ΔΥΜΗΣ 7.98
2 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 8.05
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 8.13
4 ΣΙΕΜΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.27
5 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΟΥΡΟΣ" 8.37
