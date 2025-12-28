Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό σε ηλικία 91 ετών

Εφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό.

H εμβληματική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου πέθανε σήμερα το πρωί.

Η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο είχε υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση.

Η Μπαρντό εκτοξεύθηκε στη διεθνή φήμη με την ταινία «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα» το 1956, σε σενάριο και σκηνοθεσία του τότε συζύγου της, Ροζέ Βαντίμ, και για τις επόμενες δύο δεκαετίες ενσάρκωσε την εικόνα της «σέξι γατούλας».

Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την υποκριτική και άρχισε να δραστηριοποιείται όλο και περισσότερο πολιτικά.