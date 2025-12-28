Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό σε ηλικία 91 ετών

Η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας
Εφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό.
H εμβληματική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου πέθανε σήμερα το πρωί.
Η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο είχε υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση.
Η Μπαρντό εκτοξεύθηκε στη διεθνή φήμη με την ταινία «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα» το 1956, σε σενάριο και σκηνοθεσία του τότε συζύγου της, Ροζέ Βαντίμ, και για τις επόμενες δύο δεκαετίες ενσάρκωσε την εικόνα της «σέξι γατούλας».
Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την υποκριτική και άρχισε να δραστηριοποιείται όλο και περισσότερο πολιτικά.
REUTERS/Charles Platiau/File Photo
Η Μπριζίτ Μπαρντό γεννήθηκε στο Παρίσι, στις 28 Σεπτεμβρίου 1934, στο νούμερο 5 της Πλατείας Βιολέ, στο 15ο διαμέρισμα της πόλης
Μύθος και σύμβολο του σεξ των δεκαετιών 1950 και 1960, ήταν αστέρι παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, ιέρεια και μούσα των μεγαλύτερων καλλιτεχνών της εποχής. Έμβλημα της γυναικείας χειραφέτησης και της σεξουαλικής απελευθέρωσης, έφερε επανάσταση στα ήθη, περνώντας από γυναίκα-παιδί σε femme fatale, ελεύθερη και προκλητική, ενζενί και ελευθεριάζουσα, σε μια εποχή μεταπολεμική και συντηρητική.
Με 48 ταινίες στο ενεργητικό της και περισσότερα από 80 τραγούδια σε 21 έτη καριέρας, η Μπριζίτ Μπαρντό, πασίγνωστη επίσης με τα αρχικά της, BB («Μπεμπέ»), είναι μια από τις γνωστότερες Γαλλίδες καλλιτέχνιδες παγκοσμίως.
Το 1973 αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο ίδρυμά της, το οποίο μάχεται για την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων. Ηταν ένα πάθος για την ίδια που την ακολούθησε μέχρι το τέλος τη ζωής της.
Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό, ένας οργανισμός στρατευμένος στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, το οποίο και η ηθοποιός χρηματοδοτούσε βγάζοντας σε δημοπρασία διάφορα προσωπικά της αντικείμενα και κοσμήματα ιδρύθηκε το 1986.
Τα κύρια πεδία δραστηριοποίησης του ιδρύματος σχετίζονται με: τη μάχη κατά της αιχμαλωσίας άγριων ζώων για την τοποθέτησή τους σε τσίρκα και ζωολογικούς κήπους, για τις συνθήκες σφαγής των ζώων, για την καταπολέμηση της ιπποφαγίας, για την κατάργηση των πειραμάτων σε ζώα, για την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης και του παράνομου κυνηγιού, για την εξάλειψη των αγώνων με ζώα (όπως οι ταυρομαχίες και κοκορομαχίες), καθώς και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την εγκατάλειψη των κατοικιδίων.
