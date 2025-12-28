Πάτρα: Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα

Με Εορταστικό ωράριο λειτουργούν και σήμερα Κυριακή τα καταστήματα στην Πάτρα, ενόψει και της Πρωτοχρονιάς.

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ανακοίνωσε το πρόγραμμα λειτουργίας της αγοράς για το διάστημα των γιορτών 2025–2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση.

Η αγορά θα παραμείνει ανοιχτή σήμερα, με διευρυμένο ωράριο.

Αναλυτικά το Εορταστικό ωράριο:

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 10:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 10:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 10:00 – 20:00

Αργίες – Κλειστά καταστήματα:

Πέμπτη 1/1/2026: Πρωτοχρονιά (Αργία)

Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά

Τρίτη 6/1/2026: Θεοφάνεια (Αργία)

Οι έμποροι της πόλης προσδοκούν αυξημένη κίνηση τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, καλώντας το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει την τοπική αγορά.