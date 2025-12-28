Πάτρα: Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα

Το εορταστικό ωράριο
Με Εορταστικό ωράριο λειτουργούν και σήμερα Κυριακή τα καταστήματα στην Πάτρα, ενόψει και της Πρωτοχρονιάς.
Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ανακοίνωσε το πρόγραμμα λειτουργίας της αγοράς για το διάστημα των γιορτών 2025–2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση.
Η αγορά θα παραμείνει ανοιχτή σήμερα, με διευρυμένο ωράριο.
Αναλυτικά το Εορταστικό ωράριο:
Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 10:00 – 21:00
Τρίτη 30/12/2025: 10:00 – 21:00
Τετάρτη 31/12/2025: 10:00 – 20:00
Αργίες – Κλειστά καταστήματα:
Πέμπτη 1/1/2026: Πρωτοχρονιά (Αργία)
Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά
Τρίτη 6/1/2026: Θεοφάνεια (Αργία)
Οι έμποροι της πόλης προσδοκούν αυξημένη κίνηση τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, καλώντας το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει την τοπική αγορά.
Τραγωδία στο Λάππα: Κατέληξε και ο 30χρονος- Δύο τα θύματα από το δυστύχημα των Χριστουγέννων- Η οικογένεια δώρισε τα όργανά του
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Δεκεμβρίου
Πάτρα: Οι αγρότες έκλεισαν ξανά τη μεγάλη Περιμετρική- Θα παραμείνει κλειστή έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr