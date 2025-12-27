Τραγωδία στο Λάππα: Κατέληξε και ο 30χρονος- Δύο τα θύματα από το δυστύχημα των Χριστουγέννων- Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά του

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Λάππα Αχαΐας, καθώς ο 30χρονος Αλέξανδρος Π., ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου, δυστυχώς κατέληξε.

Παρά το βαρύ πένθος τους, οι οικείοι του αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά του, χαρίζοντας έτσι ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας.

Μετά το δυστύχημα, ο Αλέξανδρος μεταφέρθηκε αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», ενώ λόγω της ανάγκης εισαγωγής σε ΜΕΘ διακομίσθηκε στο ΚΑΤ της Αθήνας. Σήμερα, δυστυχώς, κατέληξε έπειτα από λίγες ημέρες μάχης για τη ζωή του.

Το δυστύχημα είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έναν 16χρονο Ρομά, που επέβαινε στο δεύτερο όχημα, προκαλώντας σοκ και θλίψη στην οικογένειά του και την ευρύτερη περιοχή. Συνολικά τέσσερα άτομα είχαν τραυματιστεί και είχαν διακομισθεί στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Η Τροχαία Πατρών συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ η τοπική κοινωνία θρηνεί για δύο νέους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα.

Οι κάτοικοι του Λάππα και η Εκκλησία της περιοχής είχαν ήδη εκφράσει τη στήριξή τους στον 30χρονο με παρακλήσεις υπέρ της υγείας του, ωστόσο η τραγική εξέλιξη βύθισε ξανά την κοινότητα σε θλίψη.