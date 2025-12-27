Βίντεο από την ανάσυρση με ελικόπτερο των σορών των ορειβατών από τα Βαρδούσια

Οι διασώστες εντόπισαν τους ορειβάτες θαμμένους κάτω από το χιόνι, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους
Σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και σε υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων, ολοκληρώθηκε σήμερα Σάββατο η ανάσυρση των σορών των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους ανήμερα τα Χριστούγεννα στα Βαρδούσια στη Φωκίδα.
Το ελικόπτερο προσέγγισε σε πλάτωμα χωρίς να προσγειωθεί, και τα σωστικά συνεργεία φόρτωσαν μία προς μία τις τέσσερις σορούς.
Οι διασώστες εντόπισαν τους ορειβάτες θαμμένους κάτω από το χιόνι, σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, μια εικόνα που αποτυπώνει πόσο αιφνιδιαστικά και ακαριαία εξελίχθηκε η τραγωδία.
H επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς τους, με ελικόπτερο και ειδικούς ιμάντες, από το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκαν, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Αύριο, Κυριακή θα γίνει η ιατροδικαστική εξέταση, είτε στην Αθήνα, είτε στο Ρίο, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
