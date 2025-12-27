Ο Ζελένσκι καθ’ οδόν για ΗΠΑ- Επαφές με Ευρωπαίους πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει επαφές με Ευρωπαίους συμμάχους κατά τη διάρκεια ενδιάμεσης στάσης του στον Καναδά, πριν από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, ενώ παράλληλα βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ’ οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε γραπτό μήνυμα προς τους δημοσιογράφους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει το ευαίσθητο ζήτημα των ουκρανικών εδαφών με τον Τραμπ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ ο πρόεδρος Ζελένσκι ελπίζει να βρεθεί συμβιβασμός

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στη Φλόριντα και εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί συμβιβασμός για ένα ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου που έχει κηρύξει στη χώρα του η Ρωσία.

Σε ηχητικά μηνύματα που έστειλε στους δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρει η Ουάσινγκτον είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ειρήνης και ότι το εύρος αυτών των εγγυήσεων εξαρτάται από το τι είναι πρόθυμος να προσφέρει ο Τραμπ.

Όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, η συνάντηση θα επικεντρωθεί στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, που επεξεργάστηκαν αξιωματούχοι από ΗΠΑ-Ουκρανία, καθώς και σε ξεχωριστές προτάσεις που αφορούν εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι στην τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου, η Ουκρανία αποδέχεται την αρχή της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στις ανατολικές της περιοχές, για τις οποίες η Ουκρανία είχε διατηρήσει τον έλεγχο για μεγάλο διάστημα, με την επιμονή ότι η Ρωσία θα πρέπει να προβεί σε παρόμοια αποχώρηση δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι, ήδη πριν την ανακοίνωση της πολυαναμενόμενης συνάντησης, ο Ζελένσκι προσφέρθηκε να συμβιβαστεί σε ορισμένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα που μέχρι στιγμής μπλόκαραν την ειρηνευτική διαδικασία.

Ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος, ωστόσο, χαρακτήρισε το σχέδιο «ριζικά διαφορετικό» από εκείνο που, σύμφωνα με τη Μόσχα, συζητείται μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει σχολιάσει την πρόταση του Ουκρανού προέδρου για ταυτόχρονη αποχώρηση ουκρανικών και ρωσικών στρατευμάτων από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο από νέο κύμα ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε στην ευρύτερη περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας. Ο Κλίτσκο ανέφερε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας απώθησαν την επίθεση, με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για ισχυρές εκρήξεις.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και το πρωί του Σαββάτου (27/12), με την ουκρανική πολεμική αεροπορία να προειδοποιεί για γενικευμένη απειλή από drones και πυραύλους σε ολόκληρη τη χώρα.