18 αγροτικά μπλόκα ζητούν συνάντηση και διάλογο με την κυβέρνηση- Πού υπάρχουν αποκλεισμοί

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», αναφέρουν χαρακτηριστικά, απευθύνοντας κάλεσμα και προς τους υπόλοιπους αγρότες για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, τονίζεται η αναγκαιότητα έναρξης ενός ουσιαστικού και γόνιμου διαλόγου με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν ότι απορρίπτουν «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» που, όπως αναφέρουν, προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για στοχοποίηση και «αναίτια καταστροφή γνήσιων αγροτών συναδέλφων», ενώ διατυπώνεται η θέση ότι ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις και με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι τα ζητήματα που έχουν ανακύψει δεν αφορούν μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά «μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία», επισημαίνοντας την ανάγκη να τεθούν άμεσα επί τάπητος τα προβλήματα όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί στην κυβέρνηση.

Σε κλίμα εντεινόμενων κινητοποιήσεων και αποκλεισμών κεντρικών οδικών αξόνων και τελωνείων, εκπρόσωποι από 18 αγροτικά μπλόκα σε όλη τη χώρα συναντήθηκαν στην Επανομή Θεσσαλονίκης, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσες λύσεις σε ζητήματα «ζωτικής σημασίας» και για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση σχετικά με το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Επιστροφή στα μπλόκα και κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά

Την ίδια ώρα, οι αγρότες επέστρεψαν δυναμικά στα μπλόκα, προχωρώντας σε νέους αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων και προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μετά την Πρωτοχρονιά, οπότε και προγραμματίζεται πανελλαδική σύσκεψη.

Στη Νίκαια, η αερογέφυρα έκλεισε σήμερα, με στόχο να ανοίξει εκ νέου την Τρίτη για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας, αποφασίστηκε το πρόγραμμα των επόμενων κινητοποιήσεων. Συγκεκριμένα, αύριο θα ανοίξουν τα διόδια του Μακρυχωρίου από τις 12:00 έως τις 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

Τη Δευτέρα, από τις 17:00 έως τις 19:00, οι αγρότες προγραμματίζουν κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας. Την Τρίτη προβλέπεται εκ νέου η εφαρμογή κυκλοφοριακών διευκολύνσεων, μεταξύ των οποίων και η λειτουργία της αερογέφυρας.

Για το βράδυ της Τετάρτης, παραμονή Πρωτοχρονιάς, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη Νίκαια, με τη συμμετοχή των οικογενειών των αγροτών, με στόχο μια συμβολική γιορτή και ανταλλαγή ευχών.

Αποκλεισμοί σε Μάλγαρα, Εύζωνες, Προμαχώνα και Κάστρο

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες προχώρησαν σε κλείσιμο του ρεύματος της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να διακόπτεται το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί την Τρίτη, αν και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε επόμενη σύσκεψη.

Το τελωνείο των Ευζώνων παραμένει κλειστό σήμερα από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00 για όλα τα οχήματα, φορτηγά και ΙΧ, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Την ίδια ώρα, αποκλεισμός σημειώθηκε και στο τελωνείο του Προμαχώνα, το οποίο έκλεισε το μεσημέρι μόνο για τα φορτηγά.

Στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες προχώρησαν σε μερικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού. Το ρεύμα προς Λαμία έχει κλείσει, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει ανοιχτό έως τις 16:00 για τη διευκόλυνση της επιστροφής των εκδρομέων. Οι καθυστερήσεις στο σημείο φτάνουν έως και τη μία ώρα.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι, παρά τις προσωρινές κυκλοφοριακές διευκολύνσεις λόγω των εορτών, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι μετά την εορταστική περίοδο εξετάζονται επ’ αόριστον αποκλεισμοί, εφόσον δεν υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις