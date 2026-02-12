Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε «άθλιο υποκείμενο» τον Γεωργιάδη - «Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή» απάντησε ο υπουργός Υγείας

Νέα ένταση με ακραίους χαρακτηρισμούς και μετωπική σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως προκάλεσε το απόγευμα της Πέμπτης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ότι «δεν είπε λέξη για τις νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα» ενώ στο στόχαστρο μπήκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης τον οποίο, εν τη απουσία του, αποκάλεσε «ελεεινό υποκείμενο». Ο υπουργός Υγείας μετέβη αμέσως στη Βουλή και παίρνοντας τον λόγο, αποκάλεσε…. γελοία την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. «Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα» είπε σε υψηλούς τόνους.

Στην πρώτη φάση της αντιπαράθεσης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως υπενθύμισε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι έχει πολλαπλώς τοποθετηθεί για το δυστύχημα στο εργοστάσιο και επισήμανε ότι διεξάγεται ήδη έρευνα από τη Δικαιοσύνη. Η υπουργός Εργασίας κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για υποκριτικό ενδιαφέρον αναφορικά με την ασφάλεια των εργαζομένων σημειώνοντας ότι το κόμμα της καταψήφισε διατάξεις για την ενίσχυση του πλαισίου ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, κάλεσε την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σεβαστεί τους όρους του «πολιτικού πολιτισμού» και να σταματήσει να υβρίζει βουλευτές την ώρα που απουσιάζουν από την αίθουσα και δεν μπορούν να απαντήσουν. «Αυτά τα υποκείμενα δεν είναι δικοί μου συνάδελφοι» επέμεινε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είπατε λέξη για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα που οδήγησε στο θάνατο 5 εργαζόμενες. Ένα καταλυτικό γεγονός που θα έπρεπε να σας οδηγήσει σε απόσυρση του νομοσχεδίου σας. Στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπάρχουν όροι ασφάλειας και τη Βιολάντα την επισκέπτονταν σχολεία. Αυτή την επιχείρηση βγήκε να υπερασπιστεί το άθλιο υποκείμενο ο Γεωργιάδης. Πληρούνται οι στοιχειώδεις όροι εργασίας. Βρήκαν το θάνατο εργαζόμενοι. Ξέρετε ότι ένα μήνα νωρίτερα σχολεία επισκέπτονταν την επιχείρηση αυτή που η κυβέρνησή σας και μετά την έκρηξη τη διαφήμισε ως υποδειγματική.

Νίκη Κεραμέως: Όλως παραδόξως οι αναφορές σας στο τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα σταμάτησαν τη στιγμή που έφυγαν οι μαθητές από τα θεωρεία της Βουλής. Έχω κάνει εκτενέστατες αναφορές για την υπόθεση και γνωρίζετε ότι η Δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα. Είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους βουλευτές που δεν είναι παρόντες. Αν ο Γεωργιάδης ήταν εδώ θα σας απαντούσε με τον κατάλληλο τρόπο. Ας δείξουμε ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Το ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους φαίνεται στην πράξη. Φέραμε διάταξη για τον συντονιστή ασφάλειας στα μεγάλα έργα για την προστασία των εργαζομένων και εσείς ψηφίσατε όχι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας εκφράζω τη μεγάλη μου απογοήτευση που διολισθήσατε στην κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη και να λέτε ότι τον κατηγορώ ενώ απουσιάζει. Τον καημένο. Σας αφήνω να τον υπερασπίζεστε μαζί με τον φραπέ και τον Μαγειρία. Με συκοφαντήσατε. Βλέπετε να τρίζει η καρέκλα σας και προτιμάτε την καρέκλα. Είπατε ψέματα. Ότι σταμάτησα να μιλώ για τη Βιολάντα όταν έφυγε το σχολείο. Δεν καταλάβατε ότι μίλησα για τις εργαζόμενες από την αρχή έως το τέλος. Δεν ντρέπεστε να λέτε ότι το κάνουμε για τις εντυπώσεις; Καρεκλοκένταυροι βιδωμένοι στις καρέκλες σας. Κι άλλοι προσβάλλονται από τη νόσο της καρέκλας. Μεταδοτική και ανίατη ασθένεια. Χαμηλού επιπέδου η παρέμβασή σας. Εκλεγμένοι συγγενείς θυμάτων είναι στη δική σας παράταξη. Και πάνω στη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη έχουν χτιστεί πολιτικές καριέρες.

Οι αποστροφές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσαν την αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη, που αντέτεινε ότι η καρέκλα του κόμματός της τρίζει και η δικιά της βουλευτής αποχώρησε.

«Η κα Κωνσταντοπούλου στον οίστρο της να χρεώσει στην κυβέρνηση ζητήματα με την απώλεια των γυναικών αυτών έφτασε στο σημείο να εξισώσει τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, από τους άθλιους τρομοκράτες της 17 Ν με το εργατικό δυστύχημα. Το καταδικάζω».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου επανήλθε με νέους χαρακτηρισμούς, αυτή τη φορά προς τον κ.Λαζαρίδη, λέγοντας ότι είναι «κατάντια να χρησιμοποιείτε τον Λαζαρίδη ως μαξιλάρι. Θα έπρεπε να απαντήσετε ευθέως σε όσα ειπώθηκαν και όχι να χρησιμοποιείτε το ακροδεξιό υπόλειμμα».

Άδωνις Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα καταθέτω μήνυση εναντίον της Κωνσταντοπούλου

Παίρνοντας τον λόγο επί προσωπικού, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα την μηνύσει. «Τη Δευτέρα επειδή με είπατε και κότα θα κατατεθεί η μήνυσή μου και θα συμπεριληφθούν και τα σημερινά» προανήγγειλε. Επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι «αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια». Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτό το γνωρίζουν «πρώτοι οι βουλευτές της» αφού έχει χάσει το 40% της κοινοβουλευτικής της δύναμης. «Είναι η μόνη αρχηγός κόμματος που μέσα σε 3 χρόνια το 40% της κοινοβουλευτικής της ομάδας την έχει φτύσει. Μπήκε με 8 έμεινε με 5, προφανώς κανείς δεν μπορεί να την αντέξει» είπε χαρακτηριστικά.

Επί της ουσίας, τόνιζε ότι ουδέποτε υπερασπίστηκε τη Βιολάντα. «Δεν ξέρω καν τον ιδιοκτήτη της. Έκανα ένα σχόλιο γιατί είχα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της και πράγματι έχει πάρει 25 διεθνή βραβεία. Είπα επί λέξει πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Όλη αυτή η προσπάθεια να με συκοφαντήσετε, δεν θα περάσει».

Οι… «κηφήνες» της ΝΔ

Είχε προηγηθεί η επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ήδη από την έναρξη της συνεδρίασης στην Ολομέλεια, κατά των βουλευτών της ΝΔ. Απαντώντας στον κ. Μακάριο Λαζαρίδη, αποκάλεσε «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ, ενώ παρά τις παρατηρήσεις του προέδρου του κοινοβουλίου Γιάννη Πλακιωτάκη αρνήθηκε να ανακαλέσει.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ…

Γιάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ! Προσέξτε τους χαρακτηρισμούς σας. Να ανακαλέσετε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Εμποδίζετε Αρχηγό να μιλήσει δια τραμπουκισμών.

Γιάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ. Να διαγραφεί από τα πρακτικά

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δώστε εξ αρχής το χρόνο μου

Γιάννης Πλακιωτάκης: Ανακαλέσατε για να ηρεμίσει το κλίμα

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Είπατε στον κηφήνα (σ.σ. Μ Λαζαρίδη) να ανακαλέσει όταν είπε για παραφροσύνη της αντιπολίτευσης.

Γιάννης Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, πάμε…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αφήστε τα “πάμε”. Μην χαλάτε μια καλή εικόνα που έχετε τώρα που είστε σε αποδρομή.

Οι λεκτικές επιθέσεις και το… μπούλινγκ

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι δέχθηκε «λεκτικές επιθέσεις» και «μπούλινγκ» από την πλευρά της πλειοψηφίας και κάλεσε την Νίκη Κεραμέως να πάρει θέση.

«Έχω άποψη και για τις SLAPP μηνύσεις και τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχω άποψη για το γεγονός ότι υπάρχει ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Σιωπά η κυβέρνηση, εκτός του Γεωργιάδη που έδωσε διαπιστευτήρια ότι επρόκειτο για καλή επιχείρηση. Αυτός ο ακροδεξιός φασιστοειδής τύπος που κάθεται στα υπουργικά έδρανα είναι ο ίδιος που υπερασπίζεται τον Παναγόπουλο στο σκάνδαλο. Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τα θύματα και τις ευθύνες σας», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.