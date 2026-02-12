ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Συλλυπητήρια για τον Αναστάση Παπαληγούρα

Η Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας με πρόεδρο τον Μάκη Κατσιγιάννη, εκφράζει με ανακοίνωση της, τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του πρώην Υπουργού, ιστορικού στελέχους της Παράταξής μας και πρώτου Προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Αναστάση Παπαληγούρα.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, "ο Αναστάσης Παπαληγούρας υπηρέτησε με συνέπεια τη Νέα Δημοκρατία και τον δημόσιο βίο, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα τόσο στη Βουλή όσο και στα υπουργικά του καθήκοντα.

Η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανές.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη".