Αυτοψία Χρίστου Δήμα σε αντιπλημμυρικά έργα στις Π.Ε. Κορινθίας και Αχαΐας

Το πρόγραμμα επίσκεψης του Υπουργού Υποδομών
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, θα πραγματοποιήσει αύριο, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, αυτοψία στα εργοτάξια των αντιπλημμυρικών έργων που υλοποιούνται κατά μήκος του οδικού άξονα «Κόρινθος – Πάτρα» στην Π.Ε. Κορινθίας και στην Π.Ε. Αχαΐας.
Πρόγραμμα επίσκεψης:
· 09:00 π.μ. – Λυκοποριά (Ρέμα Σκουπέικο) – Σημείο Συνάντησης: Επιθεώρηση των προπαρασκευαστικών εργασιών διευθέτησης της κοίτης.
· 09:30 π.μ. – Λυγιά (Ρέμα Λυγιάς): Επίσκεψη στο σημείο όπου ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας.
· 10:00 π.μ. – Ξυλόκαστρο (Ρέμα Αραχωβίτικο – Θέση Κολώνες): Αυτοψία στις εκτεταμένες παρεμβάσεις διευθέτησης που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
· 11:00 π.μ. – Κάτω Διμηνιό (Ρέμα Σελίανδρος): Επιθεώρηση των εργασιών κατασκευής της ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα.
Η πρώτη κατολίσθηση στην μίνι Περιμετρική από την κατασκευή της- Τι λέει ο Φωκίων Ζαΐμης
Ποιος είναι ο πατρινός ηθοποιός Αλέξανδρος Κουκιάς που τα σπάει στην παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια»
Καρναβάλι Των Μικρών 2026: Η μεγάλη γιορτή! Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την παρέλαση της Κυριακής
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr