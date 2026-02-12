Δέλτα Έβρου: Αγέλη άγριων αλόγων διασχίζει τα ορμητικά νερά του φουσκωμένου ποταμού - ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό στιγμιότυπο άγριας ζωής κατεγράφη στο Δέλτα του Έβρου, όταν ο φουσκωμένος από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις ποταμός έγινε το σκηνικό για μια μοναδική φυσική «παράσταση».

Όπως φαίνεται στο βίντεο περαστικού που δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα e-evros.gr, μια μεγάλη αγέλη άγριων αλόγων εθεάθη να διασχίζει τα ορμητικά νερά, αψηφώντας το ισχυρό ρεύμα και αναδεικνύοντας τη δύναμη και την ανθεκτικότητα της φύσης.

Το εντυπωσιακό βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα αποτυπώνει μια από τις πιο αυθεντικές εικόνες του υγροτοπικού οικοσυστήματος της περιοχής.

Δείτε το σχετικό βίντεο με τα άγρια άλογα: