Το Ευρωκοινοβούλιο στέλνει μήνυμα: «Οι τρανς γυναίκες, είναι γυναίκες»

Εγκρίθηκε η πλήρης αναγνώριση των τρανς γυναικών ως γυναίκες σήμερα 12/02 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλώντας το Συμβούλιο της ΕΕ να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο της Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οπισθοδρόμησης που παρατηρείται σε θέματα ισότητας.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα με 340 ψήφους υπέρ, 141 κατά και 68 αποχές, κάνει έκκληση στην Ευρωπαική Ένωση να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών ενόψει της ετήσιας Συνόδου του ΟΗΕ για την Θέση των Γυναικών (CSW), που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη από 9 έως 19 Μαρτίου 2026.

Τι ζητά η έκθεση

Πλήρης εφαρμογή των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ - από το εμπόριο και την ανάπτυξη έως την εξωτερική πολιτική - με ολιστική, χωρίς διακρίσεις και επαρκώς χρηματοδοτούμενη προσέγγιση.

Καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας, τόσο εκτός όσο και εντός διαδικτύου, περιλαμβανομένης της μη συναινετικής κοινοποίησης εικόνων, των deepfakes, της κυβερνο - παρενόχλησης και των διαδικτυακών εγκλημάτων μίσους.

Ισχυρότερη δράση της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση κακόβουλου περιεχομένου που παράγεται με τεχνητή νοημοσύνη και στοχοποιεί δυσανάλογα γυναίκες.

Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στη δικαιοσύνη και στα όργανα λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβάνοντας γυναίκες από μειονεκτούσες ή περιθωριοποιημένες ομάδες, ώστε να διαμορφωθούν δίκαιες και αντιπροσωπευτικές δικαστικές δομές.

Νέα νομική αναγνώριση

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την υπεράσπιση της εντολής της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση των γυναικών απέναντι σε πολιτικές πιέσεις και περικοπές χρηματοδότησης, καθώς και τη διασφάλιση επαρκών πόρων για τον ΟΗΕ.

Επιπλέον, προτείνει την αύξηση της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής βοήθειας για την κάλυψη των ελλείψεων που προκύπτουν από τις περικοπές αμερικανικών κονδυλίων (USAID).

Τέλος, το ψήφισμα καλεί όλα τα κράτη να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και να υιοθετήσουν τα πρότυπά της για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Ζητά ακόμη τη διεθνή αναγνώριση του "έμφυλου απαρτχάιντ" ως εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας στο πλαίσιο του Καταστατικού της Ρώμης, στη βάση του ορισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα συστήματα θεσμοθετημένης έμφυλης διάκρισης.

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια και πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, Λίνα Γκάλθεθ, δήλωσε: "Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η διαφορά ανάμεσα στα δικαιώματα που υπόσχονται και στα δικαιώματα που εφαρμόζονται. Καθώς αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια οπισθοδρόμηση ως προς την ισότητα, η ΕΕ παραμένει σταθερή στην υπεράσπιση των συμπεριληπτικών νομικών συστημάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν απλώς συμμετέχει, αλλά ηγείται στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών σε όλον τον κόσμο".