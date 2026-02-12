Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (12/2), ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν και πιστεύει, ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί τον επόμενο μήνα.

«Πρέπει να συνάψουμε συμφωνία, αλλιώς θα είναι πολύ τραυματικό, πολύ τραυματικό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Πιστεύω ότι μπορεί να συναφθεί συμφωνία τον επόμενο μήνα» πρόσθεσε, ενώ απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων, πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, είπε ότι «θα συζητάω μαζί τους όσο θέλω». Στη συνέχεια επιτέθηκε στον πρόεδρο του Ισραήλ για το γεγονός ότι δεν δίνει αμνηστία για τις κατηγορίες διαφθοράς που βαρύνουν τον φίλο του, πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Ο πρόεδρος του Ισραήλ θα πρέπει να ντρέπεται για το ότι δεν έδωσε αμνηστία στον Νετανιάχου» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, ότι δεν γνώριζε για την επίσκεψη του υπουργού Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, στο ιδιωτικό νησί του εκλιπόντα καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι δεν είχε συζητήσει το θέμα με τον Λούτνικ.