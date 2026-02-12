Αγροτικές κινητοποιήσεις: Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή (13/2) στο κέντρο της Αθήνας, καθώς οι αγρότες ετοιμάζονται για τη μεγάλη κάθοδο με τα τρακτέρ τους στο Σύνταγμα, μετά και το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις τους με το Μέγαρο Μαξίμου.

Η Τροχαία προειδοποιεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου ενώ επισημαίνει πως θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Το αγροτικό συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο στις 16:00, ωστόσο αναμένεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων και νωρίτερα.

H ανακοίνωση της Τροχαίας:

“Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων”.

Κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα

Σε προηγούμενη συνέλευσή τους, αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις 19 Ιανουαρίου, οι αγροτοκτηνοτρόφοι αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, αποφάσισαν μαζική κάθοδο με τρακτέρ καθώς, όπως υποστηρίζουν, δεν άλλαξε τίποτα μετά τη συνομιλία τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι αγρότες αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα το βράδυ της Παρασκευής και να επιστρέψουν την επομένη, Σάββατο, στις περιοχές τους.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό ποια μπλόκα θα συμμετάσχουν στην αυριανή κινητοποίηση, ωστόσο εκτιμάται ότι τα περισσότερα τρακτέρ θα προέρχονται από μπλόκα που ήταν πιο κοντά στην Αθήνα, καθώς η κάθοδος ενός τρακτέρ από τη Θεσσαλία στην Αθήνα είναι πολυδάπανη και πολύωρη.