Akylas: Σπάει ξανά ρεκόρ με τη live εμφάνιση

Ξεπέρασε τις 150.000 προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες
Δυναμική απήχηση καταγράφει η live εμφάνιση του Akylas στον Εθνικό Τελικό, με το σχετικό βίντεο να ξεπερνά τις 150.000 προβολές μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από τη δημοσίευσή του.
Η πολυαναμενόμενη εμφάνισή του, χθες 11 Φεβρουαρίου, στον Α’ Ημιτελικό για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision, κέρδισε τις εντυπώσεις και συγκέντρωσε έντονο σχολιασμό, δίνοντας σαφές προβάδισμα για τον τελικό.
Η χθεσινή του παρουσία δεν συνοδεύτηκε από ιδιαίτερη αγωνία ως προς την πρόκριση, καθώς θεωρούνταν δεδομένο πως ο Akylas θα εξασφάλιζε το εισιτήριο για τον τελικό
