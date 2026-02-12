Akylas: Σπάει ξανά ρεκόρ με τη live εμφάνιση

Δυναμική απήχηση καταγράφει η live εμφάνιση του Akylas στον Εθνικό Τελικό, με το σχετικό βίντεο να ξεπερνά τις 150.000 προβολές μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες από τη δημοσίευσή του.



Η πολυαναμενόμενη εμφάνισή του, χθες 11 Φεβρουαρίου, στον Α’ Ημιτελικό για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision, κέρδισε τις εντυπώσεις και συγκέντρωσε έντονο σχολιασμό, δίνοντας σαφές προβάδισμα για τον τελικό.



Η χθεσινή του παρουσία δεν συνοδεύτηκε από ιδιαίτερη αγωνία ως προς την πρόκριση, καθώς θεωρούνταν δεδομένο πως ο Akylas θα εξασφάλιζε το εισιτήριο για τον τελικό