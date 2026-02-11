Eurovision 2026: Η Κλαυδία “άναψε φωτιές” στη σκηνή του Α’ ημιτελικού

Η Κλαυδία άνοιξε τις μουσικές βραδιές του «Sing for Greece 2026» για τη φετινή Eurovision Song Contest 2026 με μια εμφάνιση που είχε νεύρο, συγκέντρωση και καθαρό συναίσθημα.

Η Κλαυδία ανέβηκε στη σκηνή του Α΄Ημιτελικού και η ατμόσφαιρα άλλαξε, καθώς αυτόματα θυμηθήκαμε τη μεγάλη διαδρομή της στον περσινό διαγωνισμό. Η «Αστερομάτα» ξεκίνησε χαμηλά και η φωνή της απλώθηκε σταδιακά, γεμάτη έλεγχο και συναίσθημα, χτίζοντας μια ερμηνεία που δεν βασίζεται στην υπερβολή αλλά στη συγκέντρωση και στη δύναμη της μελωδίας. Τα φώτα ακολούθησαν τη δραματουργία του τραγουδιού, η σκηνή παρέμεινε λιτή, και η κορύφωση ήρθε οργανικά, με την «Αστερομάτα» να αποκτά σχεδόν τελετουργική διάσταση.

Στη σκηνή τοποθετήθηκε ένας επιβλητικός βράχος – μικρότερος σε μέγεθος από τον περσινό – αναβιώνοντας την σκηνική παρουσία της στην Eurovision του 2025, όπου κατέκτησε την 6η θέση! Τριγύρω υπήρχαν αναμμένα κεριά, κάνοντας την ατμόσφαιρα μυσταγωγική.

Από την εμφάνισή της στη Eurovision και μετά, η Κλαυδία δείχνει μια σταθερή καλλιτεχνική ωρίμανση. Έχει κατακτήσει τη σκηνή με αυτοπεποίθηση και καθαρό στίγμα, προσθέτοντας κάθε φορά νέα στρώματα ερμηνευτικής έντασης. Κορωνίδα αυτής της διαδρομής παραμένει η στιγμή που βρέθηκε δίπλα στον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος την προλόγισε στις τελευταίες εμφανίσεις του με εμφανή θαυμασμό· μια εικόνα που σφράγισε τη σχέση της με το κοινό και επιβεβαίωσε τη θέση της ως φωνή με συνέχεια και προοπτική.

Η Κλαυδία κυκλοφόρησε το video για το τραγούδι “Άνεμος”, συμμετείχε στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Καλλιμάρμαρο και παράλληλα, ολοκλήρωσε μια περιοδεία σε Αυστραλία και ΗΠΑ, συνοδευόμενη από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, “μετρώντας” εντυπώσεις και νέα κοινά.