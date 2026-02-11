Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό

Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς βρίσκεται σε άριστη ψυχολογική κατάσταση.
Εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά μεταφέρθηκε από χθες το βράδυ ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.
Ο τραγουδιστής χθες το απόγευμα και ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια παρουσίασε έντονους πόνους στη κοιλιά και υψηλό πυρετό.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ειδοποίησε φιλικά πρόσωπα αλλά και τον προσωπικό του γιατρό με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, θα υποβληθεί σε μία σειρά προληπτικών εξετάσεων, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο καλλιτέχνης είναι πιθανό να λάβει εξιτήριο αύριο, Πέμπτη και να επιστρέψει στο σπίτι του.
