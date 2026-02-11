Αντύπας: Οι ευχές στη νύφη του που διεκδικεί μια θέση στη Eurovision

H Μαρία και Ελένη Ντίνα δείχνουν ότι δεν τα παρατάνε και δοκιμάζουν για ακόμη μια φορά την τύχη τους στην Eurovision.

Dynamiss: Διεκδικώντας μια θέση στην Eurovision Οι Dinamiss, είχαν λάβει μέρος στον μουσικό διαγωνισμό και πέρυσι, και παρόλο που έφτασαν κοντά, δεν κατάφεραν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, καθώς στον εθνικό τελικό νικήτρια βγήκε η Klavdia με την «Αστερομάτα».

H νύφη του Άντύπα, Ελένη Ντίνα, η οποία είναι παντρεμένη με τον γιο του, Πρόδρομο Μαζλουμίδη, είναι μέλος του συγκροτήματος Dinamiss που φέτος έχει λάβει μέρος στην Eurovision

Αντύπας: Τι είπε για τη συμμετοχή της νύφης του στον διαγωνισμό

Ο Αντύπας μιλώντας λοιπόν για τη συμμετοχή της νύφης του στην Eurovision είπε συγκεκριμένα:

«Η νύφη μου είναι μια από τις Dinamiss, τα κορίτσια δούλεψαν πάρα πολύ και ελπίζω να πάνε καλά. Τέτοια μουσική δεν ακούω αλλά το ξεχώρισα το τραγούδι μέσα από πολλά».

Ο γιος του μαζί με την Ελένη Ντίνα ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας το απόγευμα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Φιλοθέης στο Ψυχικό, επισφραγίζοντας έναν μεγάλο έρωτα που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια.

Ποιες είναι οι Dinamiss;

Οι Dinamiss είναι ένα urban rnb pop duo. H Μαρία και η Ελένη Ντίνα έγιναν γνωστές από τη συμμετοχή τους στο ελληνικό X-Factor το 2009.

Έχουν στο ενεργητικό τους πολλές εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά έχουν κυκλοφορήσει και αρκετά single, τα οποία μετράνε εκατομμύρια προβολές.

Έχουν πολλές πετυχημένες συνεργασίες, με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο Νίκος Βουρλιώτης και ο Πάνος Κιάμος.

Πέρσι, με την συμμετοχή τους «Odyssey», κατάφεραν να βρεθούν στην τρίτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού και στην 4η θέση της συνολικής κατάταξης, του εθνικού τελικού για την Eurovision 2025.