Απόψε ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision

Απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ, ανοίγει η αυλαία του «Sing for Greece 2026», με τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού, μέσα από τον οποίο θα προκύψουν οι πρώτοι επτά φιναλίστ που θα συνεχίσουν τη διεκδίκηση της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision 2026.

Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν 14 τραγούδια, με τους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό αποκλειστικά μέσω της ψήφου του κοινού. Αντίστοιχα, τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από τον οποίο επίσης επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν θέση στον τελικό.

Την παρουσίαση των τριών τηλεοπτικών βραδιών έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Όλα τα shows μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ1, καθώς και μέσω ERTFLIX, με παροχή υπηρεσιών προσβασιμότητας.