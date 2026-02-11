Απόψε ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision

14 τραγούδια διεκδικούν επτά θέσεις στον μεγάλο τελικό
Απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ, ανοίγει η αυλαία του «Sing for Greece 2026», με τη διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού, μέσα από τον οποίο θα προκύψουν οι πρώτοι επτά φιναλίστ που θα συνεχίσουν τη διεκδίκηση της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision 2026.
Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν 14 τραγούδια, με τους καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό αποκλειστικά μέσω της ψήφου του κοινού. Αντίστοιχα, τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από τον οποίο επίσης επτά συμμετοχές θα εξασφαλίσουν θέση στον τελικό.
Την παρουσίαση των τριών τηλεοπτικών βραδιών έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Όλα τα shows μεταδίδονται ζωντανά από την ΕΡΤ1, καθώς και μέσω ERTFLIX, με παροχή υπηρεσιών προσβασιμότητας.
Το αποψινό πρόγραμμα θα πλαισιωθεί και από μία ειδική εμφάνιση, καθώς στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού θα ανέβει η Κλαυδία, σε μία από τις guest συμμετοχές της διοργάνωσης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του μεγάλου φαβορί της φετινής διαδικασίας, του Akyla, ο οποίος διαγωνίζεται απόψε με το τραγούδι «Ferto», έχοντας ήδη ξεχωρίσει στις προτιμήσεις του κοινού.
Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίζονται, με σειρά εμφάνισης:
1. The Other Side – Alexandra Sieti
2. Drop It – The Astrolabe
3. Aphrodite – Desi G
4. Ferto – Ακύλας
5. Parea – Evangelia
6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος
7. Slipping Away – Niya
8. Χάνομαι – Marseaux
9. Άλμα – Rossana Mailan
10. Europa – STEFI
11. The Songwriter – Revery
12. Chaos – Dinamiss
13. YOU & I – STYLIANOS
14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa
Ο Μεγάλος Τελικός του «Sing for Greece 2026» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Εκεί, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής.
