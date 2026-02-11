Οι Αθώοι: Οι Αχάτηδες σχεδιάζουν τον γάμο της Μαργαρίτας με τον Γιώργη Αράθυμο

Το δεύτερο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι», θα προβληθεί αυτή την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 22:20.

Ο Γιάννος συγκρούεται με έναν χωριανό, τον Σκορπιό, και τον ντροπιάζει. Οι Αχάτηδες σχεδιάζουν τον γάμο της κόρης τους με τον ώριμο και πράο Γιώργη Αράθυμο, αναστατώνοντας την Μαργαρίτα.

Οι Αθώοι – 12 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 2ο: Το 1906, ο Γιάννος και ο Πέτρος, νεαροί άνδρες πια, είναι ερωτευμένοι με τη Μαργαρίτα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους φουντώνει. Η Μαργαρίτα, δυναμική και ανεξάρτητη παραμένει σκεπτική απέναντι στην ιδέα του γάμου.

