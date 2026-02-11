Η πρώτη ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη - «Eυχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ»

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ ευχαρίστησε η Μαρέβα Μητσοτάκη, στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη διπλή χειρουργική επέμβαση που έκανε στα χέρια.



Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού είχε ατύχημα στην Ιταλία, όπου βρισκόταν συνοδεύοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και πήρε εξιτήριο τη Δευτέρα (9/2).



«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη. Μαρέβα» έγραψε στο Instagram.