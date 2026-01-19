Akylas για το τραγούδι που έστειλε για τη Eurovision: Είμαι πολύ περήφανος και συγκινημένος που το έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ ο κόσμος

Τη συγκίνησή του και την περηφάνια του για την απήχηση που έχει το τραγούδι Fertο με το οποίο φιλοδοξεί να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, μοιράστηκε ο Akylas.

Ο τραγουδιστής που σύμφωνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις είναι το φαβορί για τον ελληνικό τελικό του διαγωνισμό τραγουδιού δήλωσε πως αυτό που συμβαίνει από τότε που παρουσιάστηκε το κομμάτι του είναι απίστευτο.

Ο Akylas στάθηκε στο μήνυμα πίσω από το τραγούδι του και δήλωσε έκπληκτος με την υποδοχή που επεφύλασσε ο κόσμος στο κομμάτι. «Το τραγούδι μιλάει για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, είναι ένα βιωματικό κομμάτι. Ο χαρακτήρας μέσα στο κομμάτι – από τον οποίο θέλω να αποστασιοποιούμαι λίγο, γιατί αισθάνομαι πολύ εκτεθειμένος – έχει κομμάτια από τη ζωή μου. Απευθύνομαι στον μητέρα μου. είμαι πολύ υπερήφανος και συγκινημένος που το έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ ο κόσμος. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο τραγουδιστής ανέτρεξε στην περίοδο που δήλωσε συμμετοχή για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, επισημαίνοντας πως πήρε την απόφαση ενάμιση μόλις πριν παρέλθει η προθεσμία για τις αιτήσεις. «Το σκεφτήκαμε περίπου ενάμιση μήνα πριν λήξουν οι αιτήσεις. Ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, είναι μεγάλο βήμα η Eurovision… Θέλαμε να κάνουμε κάτι που θα είναι Eurovision. Με αυτό το κομμάτι, με το που το γράψαμε, ξυπνούσα κάθε μέρα το πρωί και χόρευα στον καθρέπτη, μου έφτιαχνε τη διάθεση. Νιώθω πάρα πολύ ωραία μέσα σε αυτόν τον ήχο», συμπλήρωσε ο Akylas.

Αναφερόμενος στη συγκίνηση της μητέρας του, ο Akylas μίλησε για τις θυσίες που έκανε εκεινη για να μεγαλώσει τα παιδιά της: «Η μητέρα μου είναι πολύ συγκινημένη, γιατί η ίδια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχει κάνει ό,τι μπορεί γυναίκα δηλαδή για να μας μεγαλώσει και εμένα και την αδερφή μου. Τη θυμάμαι δηλαδή να δουλεύει δεκάωρα… σε ό,τι εκδρομή ας πούμε σχολική θα ‘παιρνε δανεικά από φίλες της σε φάση “θα πας, ρε παιδί μου, θα πας”. Οπότε είναι και ευγνωμοσύνη σ’ αυτούς τους γονείς που, παρόλο που δεν είχανε, προσπάθησαν να κάνουνε τα πάντα».